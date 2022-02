Kontrolle : International gesuchter Einbrecher an der Grenze gefasst

International gesuchter Einbrecher an der Grenze gefasst

Die Bundespolizei stoppte an der Grenze zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer (Symbolbild). Foto: Bundespolizei

Aachen Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer gingen am Montagmorgen der Bundespolizei bei einer Grenzkontrolle ins Netz.

Erfolgreicher Einsatz: Die Bundespolizei führte am Montagmorgen an der Abfahrt der Autobahn 4 in Laurensberg aus Richtung Heerlen eine routinemäßige Grenzkontrolle durch.