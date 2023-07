Alemannia Aachen : Intensive 180 Minuten geben einen kleinen Vorgeschmack

Nicht der einzige Zweikampf des Tages: Alemannias Julian Schwermann beim Spiel gegen Koblenz. Foto: Jérôme Gras

Dürwiß Ein Sieg und eine Niederlage lautet die Bilanz der Alemannia nach den Testspielen in Dürwiß. Trainer Helge Hohl kann der teils harten Gangart etwas abgewinnen.

Die wichtigste Nachricht nach einer intensiven Trainingswoche und einem Marathontag mit zwei Spielen bei hohen Temperaturen und einigen härteren Zweikämpfen verkündete Helge Hohl: „Nein, verletzt hat sich niemand. Das waren nur ein paar Wehwehchen“, sagte der Trainer von Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen.

Insgesamt zehn Treffer hatten die Zuschauer in Dürwiß zu sehen bekommen – und vermutlich einen Vorgeschmack auf das, was der Alemannia in den Pflichtspielen blüht. „Heute hatten wir zwei tief stehende Gegner, die es vor allem über das Umschaltspiel versucht und auch ein wenig eklig gespielt haben. Ich finde diese Härte gut, auch dass wir schon in der Vorbereitung vor solche Aufgaben gestellt werden und nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir am ersten Spieltag in der harten Realität aufwachen“, befand Hohl.

Wie angekündigt stellte der 31-Jährige zwei komplett unterschiedliche Mannschaften aufs Feld, die aber noch keinen Hinweis darauf geben sollen, wer beim Eröffnungsspiel gegen Wuppertal auflaufen wird: „Die Generalprobe folgt erst noch, im Moment probieren wir noch viel aus“, sagte Aachens Trainer.

Alem. Aachen – TuS Koblenz 3:2 (2:0): Marc Brasnic war in Halbzeit eins im ersten Spiel gegen Koblenz gleich zweimal hellwach. Nach einem feinen von Sasa Strujic eingeleiteten Spielzug über die linke Seite verwertete der Neuzugang vom 1. FC Düren einen scharfen Pass von Lukas Scepanik zum 1:0 – nach 42 Sekunden, wie auf dem Instagram-Account der Alemannia nachzulesen war. Auch nach der Trinkpause war der Mittelstürmer zur Stelle und tauchte nach Pass von Aaron Herzog frei vor dem Koblenzer Torwart Jonas Bast auf und erhöhte überlegt auf 2:0 (32.). „Ich fühle mich schon sehr wohl und gut integriert, auch deshalb klappt es bislang ganz gut mit den Treffern“, sagte Brasnic.

Zweimal hatte die Alemannia Pech und traf nach Schüssen von Dustin Willms (5.) und Scepanik unmittelbar vor Halbzeitpfiff nur das Aluminium. „Da hätten wir höher führen können“, meinte Trainer Hohl. Ein Mal verhinderte Torwart Jan Strauch den Gegentreffer, als Lukas Müller nach einer Ecke frei zum Kopfball kam (9.).

Jubel: Doppeltorschütze Marc Brasnic (M.) überzeugt auch gegen Koblenz. Foto: Jérôme Gras

Weniger wach waren die Aachener zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Koblenzer innerhalb von zehn Minuten zum Ausgleich kamen: Direkt nach Wiederanpfiff stand Erijon Shaqiri allein vor dem eingewechselten Probetorwart Lennart Schulze-Kökelsum und netzte ein (46.). Nach einem unnötigen Ballverlust im Aufbau konterte Koblenz und Shaqiri lupfte den Ball über den Torhüter (56.). „Zwei richtig unnötige Gegentore“, befand Brasnic.

Der sehr agile Scepanik legte klug im Strafraum den Ball zurück auf Neuzugang Willms, der allerdings Torwart Bast anschoss (60.). Dann krönte Bastian Müller sein Debüt als frisch gewählter Kapitän mit einem platzierten Schuss aus der Distanz (61.) zum 3:2 – dem Siegtreffer. „Weitschüsse sind statistisch gesehen nicht so meine Stärke. Aber man hat gesehen, dass ich grundsätzlich einen guten Schuss habe“, meinte Müller.

Schreckmomente gab es noch ein paar: Brasnic und Willms blieben nach Zweikämpfen liegen, der Neuzugang von Fortuna Köln wurde dann auch für A-Jugendspieler Aland Abdi ausgewechselt. Der rettete dann in höchster Not und spitzelte dem frei vor Schulze-Kökelsum stehenden Aymen Chahloul den Ball weg (76.), Scepaniks Lupfer im Gegenzug landete nicht im Tor. Chahloul fiel noch mal positiv auf und steckte für Brasnic durch, der kurz vor dem Abpfiff aber nur den Torwart traf (89.) und anschließend meinte: „Insgesamt war es kein gutes Spiel von uns, im letzten Drittel haben wir zu oft die falsche Entscheidung getroffen.“ Sein Kapitän ergänzte: „Wir waren körperlich ziemlich kaputt, dafür war es schon in Ordnung. An der Feinabstimmung können wir ja jetzt die kommenden Wochen arbeiten.“

Alem. Aachen – FC Wiltz 71 2:3 (0:1): Mit einer komplett neuen Startelf ging es wieder im 4-3-3-System ins zweite Spiel. Der Regionalligist zeigte von Beginn an, dass er in der ersten luxemburgischen Liga mithalten könnte: Wie beim Handball spielte die Alemannia die ersten 20 Minuten häufig um den Strafraum herum, ohne zu klaren Torchancen zu kommen.

Dann stand Neuzugang Cas Peters zweimal im Mittelpunkt: Eine Querablage von Ulrich Bapoh konnte der Niederländer nicht verwerten und scheiterte an Torwart Anthyme Repan (21.) Mit dem rasselte der Mittelstürmer dann kurze Zeit später im Kampf um den Ball aneinander; ein kleines und auch etwas körperlich betontes Kopf-an-Kopf-Wortgefecht inklusive Rudelbildung endete mit Gelb für beide (27.). „Die Chance muss ich natürlich machen. Aber besser jetzt vergeben als später in Pflichtspielen. Nach vier Wochen Urlaub gilt es jetzt erst mal für mich, fit zu werden und mich an eine andere Spielweise zu gewöhnen“, sagte der Neuzugang vom FSV Frankfurt, der süffisant meinte, dass der gegnerische Torwart wohl nicht so gut auf ihn zu sprechen war.

Ein Schuss von Mirza Jasarevic auf Höhe der Mittellinie konnte Marcel Johnen zur Ecke abwehren (31.). Sieben Minuten später verhinderte Alemannias etatmäßige Nummer eins mit einer schönen Flugeinlage die Führung von Wiltz. Bei einem Konter war Johnen dann aber machtlos: Die Alemannia vergaß, am gegnerischen Strafraum abzuschließen, das anschließende Drei-gegen-Drei nutzte Christophe Martin-Suarez in der Nachspielzeit mit einem Schlenzer ins lange Eck zur Führung für die Luxemburger. „Unser Aufbauspiel war gegen Wiltz besser, dafür waren wir im letzten Drittel nicht so präzise wie gegen Koblenz. Das müssen wir jetzt aus beiden Spielen zusammenbringen“, sagte Aachens Trainer Hohl.

Zweimal gegen Wiltz im Fokus: Neuzugang Cas Peters. Foto: Jérôme Gras

Viele Unterbrechungen wegen am Boden liegender Spieler prägten den zweiten Durchgang; Fußball wurde aber auch noch gespielt: Franko Uzelacs Gewaltschuss nach einem Freistoß wurde vom Wiltzer Torwart abgewehrt (57.). Nach der Trinkpause hatte Bapoh etwas gegen die Niederlage und schlenzte erst von sehr ähnlicher Position wie die Luxemburger in Halbzeit eins den Ball ins Netz (72.). Nach einem Lattentreffer von Beyhan Ametov aus dem Stand (75.) war es wieder Bapoh nach Vorlage von Robin Afamefuna mit einem gezielten Weitschuss, der die Alemannia in Führung brachte (78.). Zum zweiten Sieg im zweiten Spiel des Tages sollte es aber trotzdem nicht reichen, da die Luxemburger nach einer Ecke (81.) und einem schönen Volleyschuss (84.) doch noch mal das Spiel drehten.