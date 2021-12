Zeugen gesucht : Gab es das nächste Autorennen mitten in Aachen?

Unfall am Kaiserplatz in Aachen : Nach illegalem Rennen sucht Polizei weiter nach dem zweiten Fahrer Nach dem schweren Verkehrsunfall am Kaiserplatz in Aachen ermittelt die Polizei mit Hochdruck. Vier Menschen waren verletzt worden, zwei davon schwer. Zuvor hatten sich zwei Autofahrer laut Polizei ein illegales Autorennen geliefert.