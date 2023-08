Verkehrspolitik in Aachen : Initiative „Mobile Vernunft“ sieht sich im Aufwind

Aachen Die Initiatoren der „Mobilen Vernunft“ sehen schon mehr als 1500 Unterstützer an ihrer Seite, um dem angeblich „rücksichtslosen Treiben gegen Autofahrer“ in Aachen entgegenzutreten.

Knapp drei Wochen nach ihrem ersten Auftritt in der Öffentlichkeit sieht sich die Bürgerinitiative „Mobile Vernunft“ auf Kurs. „Schon jetzt mehr als 1500 Unterstützer – das zeigt doch, wie groß die Unzufriedenheit mit der Verkehrspolitik in Aachen ist“, meint Hans-Dieter Schaffrath, einer der Gründer der Initiative.

Nun also gegen die Mobilitätswende in Aachen und damit gegen Grün-Rot und die Fraktion „Zukunft“, die in Schaffraths Augen eher „Mittelalter“ heißen sollte. Immer mehr Radwege, der Wegfall von Parkplätzen, eingeengte Fahrspuren und Durchfahrverbote wie am Annuntiatenbach oder Templergraben sind in seinen Augen kein Aufbruch, sondern eine Gefahr für die Stadt und den Wirtschaftsstandort.