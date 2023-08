Einstein-Teleskop : Initiative für Einklang von Forschung und Windenergie mit Makel

Aachen Grüne und SPD haben eine Initiative gestartet, die das geplante Einstein-Teleskop mit dem Ausbau von Windenergie überein bringen soll. Im Planungsausschuss gab es aber rechtliche Bedenken zu einem nicht unwichtigen Punkt.

Im Prinzip herrscht breite Einigkeit: Das Einstein-Teleskop und der Bau und Betrieb von Windkraftanlagen – also moderne Forschung und gewünschter Beitrag zur Energiewende – sollen miteinander vereinbar sein, entsprechende Forschung unterstützt werden. Eine Initiative von Grünen und SPD dazu ist am Donnerstagabend im Planungsausschuss (und parallel im Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung) mit breiter Zustimmung bei einer Enthaltung in den politischen Prozess eingebracht worden. Eine geänderte Beschlussvorlage der Koalitionäre hatte aber einen rechtlichen Makel, weshalb ein nicht unwichtiger Passus gestrichen werden musste.