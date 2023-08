Radvorrangroute Brand : Projektwerkstatt beklagt fehlenden Mut an der Lintertstraße

Schwieriges Terrain für Radfahrende: die Lintertstraße. Am Streit um Parkplätze scheiterte der Bau einer geschützten Radanlage. Jetzt zeigt ein Gutachten, dass es im Viertel gar keine Parkplatznot gibt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Neue Erhebung zeigt: An Parkplätzen ist im Viertel kein Mangel. Eine bessere Radführung wäre aus Sicht der Brander Fahrradinitiative möglich.

Über die Umgestaltung der unteren Lintertstraße zur Radvorrangroute zwischen Brand und Innenstadt wurde noch bis vor einem Jahr hart gerungen – am Ende stand ein Kompromiss, der niemanden richtig glücklich machte. Am wenigsten wohl die Radfahrenden und die Aktiven in der Projektwerkstatt „Fahrradfreundliches Brand“. Jetzt liegen neue Zahlen vor, die nach Ansicht der Projektwerkstatt allen Grund geben, den Beschluss vom vergangenen September noch mal zu überdenken.

Dass es dazu tatsächlich noch kommt, scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Denn noch in diesem Jahr soll mit der Umgestaltung dieses wichtigen Teilstücks der Radvorrangroute begonnen werden. Die Planung und die damit verbundene Diskussion hat ohnehin lange genug gedauert. Über gut zwei Jahre hinweg hat die Politik immer wieder neue Varianten geprüft, verworfen, abgewandelt und neue Ideen eingebracht. Auch eine Bürgerinitiative machte ihre Interessen geltend, die sich um den Verkehrslärm, die Sicherheit von Fußgängern und Schülern und nicht zuletzt um den Verlust von Parkplätzen sorgte.

Bis zu 79 Parkplätze hätten entlang der unteren Lintertstraße zwischen Sittarder Straße und Adenauerallee wegfallen müssen, wenn die von der Projektwerkstatt favorisierte Ideallösung umgesetzt worden wäre: Eine breite und baulich geschützte Radverkehrsanlage auf der stadteinwärts führenden Straßenseite. Nicht mal die Grünen trauten sich, das am Ende noch durchzusetzen, die sich daraufhin mit allen anderen Fraktionen darauf verständigten, auf der Lintertstraße nur einen schmalen Schutzstreifen zu markieren. Die eigentliche Radvorrangroute soll durch die Wohnstraße Auf dem Plue führen. Aus Sicht der Radfahrenden ist das ein unschöner Schlenker und unkomfortabler Umweg. Dafür fallen aber auch nur 25 Parkplätze an der Lintertstraße weg.

Soll das wirklich der Weisheit letzter Schluss sein? Das fragt sich jetzt Norbert Rath seitens der Projektwerkstatt „Fahrradfreundliches Brand“. Er beruft sich dabei auf ein Gutachten über die Parksituation in drei ausgewählten Aachener Wohnquartieren, darunter eben auch die Lintertstraße. Vorgestellt wird es an diesem Donnerstag im Mobilitätsausschuss.

Es zeigt, dass es – anders als etwa in den beiden ebenfalls untersuchten Quartieren Frankenberger Viertel und Westpark – an der unteren Lintertstraße gar kein Parkplatzproblem gibt. Für 1538 angemeldete Fahrzeuge stehen dort gut 1840 Parkplätze zur Verfügung, mehr als die Hälfte davon im öffentlichen Straßenraum, rund 860 aber auch in privaten Garagen oder Höfen. Viele Garagen würden gar nicht genutzt, haben die Gutachter des Büros Planersocietät festgestellt. Teils, weil das Parken am Straßenrand oftmals bequemer ist, teils aber auch, weil die Fahrzeuge inzwischen zu groß für manche Garagen geworden sind. Fakt sei jedenfalls, dass es selbst nachts, wenn der Platzbedarf am größten ist, immer noch gut 75 freie Parkplätze im öffentlichen Raum gibt. Tagsüber gibt es im Viertel demnach sogar eine Überkapazität von 280 Parkplätzen.

Damit zeige sich, „dass die Bedenken von Anwohnenden nicht faktenbasiert waren und eine Chance für gute Radverkehrsplanung vertan wurde“, heißt es in einer Einschätzung der Projektwerkstatt. Und: „Wir bedauern, dass Verwaltung und Politik nicht den Mut hatten, die Radvorrangroute Brand entlang der Lintertstraße in beiden Richtungen mit sicheren, komfortabel und zügig zu befahrenden geschützten Radverkehrsanlagen zu planen.“

Norbert Rath würde daher gerne wissen, ob Verwaltung und Politik nun die Ergebnisse aus dem Gutachten aufgreifen und die Planung überdenken. Oder ob Radfahrende „für die nächsten Jahrzehnte mit schlechten Lösungen leben müssen“.

Vorerst sei an ein grundlegendes Umdenken kaum zu denken, macht derweil der SPD-Mobilitätspolitiker Jan van den Hurk deutlich. Er ist einer der Initiatoren des Radentscheids Aachen und muss nun die Haltung seiner Partei verteidigen, im vergangenen Jahr „nicht mutiger“ gewesen zu sein. Er sagt aber auch, dass der bereits gefasste Beschluss „neuen Ideen nicht im Wege steht“. Die Verwaltung sei beauftragt, weiter zu planen. „Jetzt liegen vernünftige Zahlen vor.“ Eine nachträgliche Umgestaltung der Lintertstraße mit einem baulich abgetrennten breiten Radweg sei auf dieser Basis immer noch möglich.