Inda-Gymnasium Aachen : „Inda Bots“ wollen auch in Sydney abräumen

Die „Inda-Bots" mit Lehrer Andreas Uhe (rechts) reisen zum nächsten Roboter-Wettkampf nach Australien. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Technikbegeisterte Schülerinnen und Schüler des Aachener Inda-Gymnasiums feiern Erfolge mit ihrem Lego-Roboter. In den Sommerferien geht es nun zum Turnier nach Australien.

„3, 2, 1, Lego!“ Der Schlachtruf bildet den Startschuss: Zielsicher rollt der Lego-Roboter zu den Stationen des Parcours. Mit seinen Greifarmen und Hebeln löst er kleine Aufgaben auf dem Tisch. Was aussieht wie Spielzeug, ist in Wahrheit ein erfolgreicher Wettkämpfer: Der Roboter hat schon bei internationalen Turnieren Preise abgeräumt. Konzipiert und programmiert haben ihn technikbegeisterte Schülerinnen und Schüler des Inda-Gymnasiums in Aachen-Kornelimünster.

Sie sind Teil der Robotik-AG und nennen sich „Inda Bots“. Derzeit besteht das Team aus sechs Jungen und einem Mädchen im Alter von zehn bis 16 Jahren. Sie alle eint das Interesse für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Betreut werden sie von Andreas Uhe, Lehrer für Chemie und Physik. Seit mehreren Jahren nehmen sie an der „First Lego League Challenge“ teil. Eine zentrale Kategorie in diesem Wettbewerb ist das „Robot-Game“: Die teilnehmenden Teams konstruieren und programmieren einen Lego-Roboter, der autonom in zweieinhalb Minuten auf einem Spielfeld so viele Aufgaben wie möglich bewältigt.

Und die Erfolge der „Inda Bots“ im Robot-Game können sich sehen lassen: Im Frühjahr gewannen die Aachener den Regio-Wettbewerb und jüngst sogar in Dresden das Finale der besten 24 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit haben sie sich für die „Asia Pacific Open Challenge“ in Sydney in den kommenden Sommerferien qualifiziert. „Vom Regio-Wettbewerb zum Finale in Dresden hat sich das Niveau spürbar gesteigert“, erzählt der 16-jährige Philipp, der die 11. Klasse besucht. Dennoch wolle man in Australien vorne mitspielen. Neben dem Kräftemessen mit Teams aus 30 Ländern stehe dabei auch der kulturelle Austausch im Vordergrund.

Seine Mitschülerin Isabel, ebenfalls 16, ist schon seit der fünften Klasse dabei und aktuell das einzige weibliche Teammitglied. Darauf angesprochen, grinst sie. Natürlich kennen auch die „Inda Bots“ das Klischee von der „Männerdomäne“ MINT. Zwar ist sie in der Turniermannschaft tatsächlich die einzige, doch in der gesamten Robotik-AG gebe es durchaus noch mehr Mädchen, betont sie. AG-Betreuer Uhe weiß zu berichten, dass inzwischen auf einer zweiseitigen Warteliste die Namen von weiteren interessierten Schülerinnen stehen.