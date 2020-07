Kostenpflichtiger Inhalt: Studie zur Lebensqualität in Aachen : In vielen Bereichen ist Luft nach oben

Wie lebenswert ist Aachen? Mit dieser Frage hat sich das IT-Netzwerk Regina beschäftigt. Im Bild Altbau-Fassaden im Frankenberger Viertel. Foto: ZVA/Harald Kroemer

Aachen Das IT-Netzwerk Regina hat seine Mitglieder nach den Lebens- und Arbeitsbedingungen in Aachen befragt. Knapp 600 IT-Worker haben sich an der Studie beteiligt. Ergebnis: Es ist zwar nicht alles schlecht in Aachen, aber in vielen Bereichen gibt es gehörig Luft nach oben.