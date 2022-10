Personalmangel : In vielen Aachener Kitas gilt Alarmstufe Rot

Mit Hochdruck wird in Aachen nach Rezepten gegen den Personalmangel in den Kitas gesucht. Foto: dpa/Friso Gentsch

Interaktiv Aachen Weiterhin gibt es in vielen städtischen Kindertagesstätten in der Stadt Aachen Personalausfälle. Das führt zu Einschränkungen bei den Betreuungszeiten.

Die Situation in den Kindertagesstätten in der Stadt Aachen bleibt angespannt. Allein von den 56 Kitas in städtischer Trägerschaft stehe etwa ein Viertel derzeit auf „Rot“, teilt Björn Gürtler vom städtischen Presseamt auf Anfrage mit.

Rot bedeutet in diesem Fall Alarmstufe Rot: Der generelle Personalmangel sowie kurzfristige Erkrankungen unter Erzieherinnen und Erziehern schlagen ins Kontor. Die Personaldecke ist extrem knapp, die betroffenen Einrichtungen versuchen dennoch, die Betreuung der Kinder einigermaßen aufrechtzuerhalten.

Zum Beispiel werden Eltern gefragt, ob sie ihr Kind vorübergehend anderweitig betreuen können oder es früher aus der Kita abholen, damit weniger Fachkräfte für die Randzeitenbetreuung eingesetzt werden müssen.

Die betroffenen Kitas würden eng durch den Fachbereich Kinder, Jugend und Schule begleitet, erläutert Gürtler, so wolle man verhindern, dass das System komplett „kippt“, dass Einrichtungen also vorübergehend komplett schließen müssen und alle Eltern ohne Betreuung dastehen. Auch das hat es in den vergangenen Wochen schon mehrfach in Aachen gegeben.

„Fast täglich erreichen den Fachbereich weiterhin Meldungen aus Kitas, dass entweder die Anzahl der betreuten Kinder eingeschränkt werden muss oder die Öffnungszeiten reduziert werden müssen“, so Gürtler weiter. Werde nämlich ein bestimmter Personalschlüssel unterschritten, dann sei die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleistet und damit das Kindeswohl gefährdet. „Dann haben wir gar keine andere Wahl als Maßnahmen einzuleiten.“

In den Kindertagesstätten in freier Trägerschaft in Aachen ist die Personalsituation ähnlich angespannt. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten. So hat die Stadt Aachen nach Auskunft aus dem Fachbereich in den vergangenen Wochen neues Personal gewinnen können, sowohl für die Begleitung von Kindern mit besonderem Förderbedarf als auch für den Einsatz in den Gruppen.

Die neuen Kräfte werden laut Presseamt gezielt dort eingesetzt, wo die Personalnot besonders groß ist. „Wir brauchen allerdings noch deutlich mehr neues Personal“, betont der Sprecher.

Hoffnungsvoll stimmen alle Beteiligten weiterhin die gemeinsamen Bemühungen, das Personal in den Kitas aller Träger zu entlasten. Nach dem Auftakt in großer Runde gab es dazu am Montag einen Workshop, in dem mögliche Maßnahmen skizziert wurden. Untergruppen werden die Ideen nun weiter konkretisieren und Ende November im Plenum vorstellen.

Für die politische Diskussion dieses „Aachener Modells“ werde es wahrscheinlich im Januar 2023 eine Sondersitzung des Kinder- und Jugendausschusses geben, erwartet Björn Gürtler.