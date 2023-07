Zwei Jahre nach der Flut : In Kornelimünster haben die Leute viel verloren, aber nicht die Zuversicht

Aachen Zwei Jahre nach dem Hochwasser: Wie haben die Menschen in Kornelimünster die Katastrophe bewältigt? Auf die Frage erhält man heute viele überraschende Antworten.

Auf den ersten Blick scheint alles fast wie damals, vor genau zwei Jahren, kurz bevor die gigantische Flutwelle über die Ufer der Inde geschwappt ist. Der kleine Bach im Herzen von Kornelimünster murmelt an diesem friedlichen Vormittag ziemlich müde vor sich hin, als könnte er kein Wässerchen trüben. Die Julisonne taucht das Altstadtidyll rund um die Propsteikirche in mildes Licht.

Weil ihnen die Schadensbeseitigung nach der Flut zu langsam geht, macht die Politik in Eschweiler ihrem Unmut Luft. Auch die Bürgermeisterin schließt sich an. Wie weiterhin Druck auf den WVER ausgeübt werden soll.

Beseitigung der Flutschäden : Erneut gibt es massive Kritik am Wasserverband Weil ihnen die Schadensbeseitigung nach der Flut zu langsam geht, macht die Politik in Eschweiler ihrem Unmut Luft. Auch die Bürgermeisterin schließt sich an. Wie weiterhin Druck auf den WVER ausgeübt werden soll.

Dann nämlich springt der private, ganz konkrete Flurschaden nach wie vor ziemlich brutal ins Auge. Der Weg in die oberen Etagen des denkmalgeschützten Wohnhauses führt noch immer über provisorische Holzplanken, das alte Gemäuer im Parterre ist noch immer schwer gezeichnet von den Spuren der Katastrophe. Rund 1,70 Meter hoch hat das Wasser hier gestanden, nachdem die Sintflut in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ihr ganzes, schier unglaubliches Ausmaß erreicht hat.

Klar, sagen Veronika Rütters-Kreiten und ihr Mann Konrad – man darf und muss wohl heilfroh sein, dass es am Ende eben „nur“ zu materiellen Schäden gekommen ist. Immerhin: Der penetrante Ölgeruch aus dem überfluteten Heiztank ist inzwischen gewichen. „Monatelang hieß es erst einmal: heizen, dann wieder lüften, heizen, lüften …“, erinnert sich Konrad Kreiten. Und die Baustelle wird noch lange bleiben, mindestens anderthalb Jahre, schätzen die beiden. Kommt hinzu, dass das hochbetagte Gebäude an sich – ganz unabhängig von den Folgen der Flut – aufgrund statisch bedingter Altersschwäche ohnehin dringend sanierungsbedürftig ist. Eine andere Geschichte …

Und manchmal kann das Wasser einem zumindest ziemlich flott wieder in die Augen steigen; vor allem wenn, wie neulich nachts, der Regen gegen die Fenster prasselt. „Natürlich kommt die Erinnerung dann wieder hoch und die Sorge, dass es noch einmal so weit kommen könnte“, sagt Gisela Kreus.

Dabei hat sie mit ihrem Mann Hans Joachim und Sohn Max, der das „St. Benedikt“ inzwischen von den Eltern übernommen hat, bislang wenig Gelegenheit gehabt, den Verlust so vieler Dinge zu verkraften, die mit Geld ohnehin nicht zu bezahlen wären – die vielen Familienfotos zum Beispiel, die unwiederbringlich in den Fluten untergegangen sind, oder die alten, handgeschriebenen Kochrezepte, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte.

Die Städteregion Aachen widmet sich in einem besonderen Buchprojekt in Zusammenarbeit mit dem Medienhaus der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021.

Buchprojekt der Städteregion : Schicksale der Hochwasserkatastrophe bekommen ein Gesicht Die Städteregion Aachen widmet sich in einem besonderen Buchprojekt in Zusammenarbeit mit dem Medienhaus der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021.

Seit die Flutkatastrophe seinen Heimatort heimsuchte, genießt Frank Wagemann durchaus so etwas wie Heldenstatus in Kornelimünster. Als Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr blickt er zurück auf die wohl dramatischsten Stunden seines Lebens.

Ein Jahr nach der Flut : Ein unermüdlicher Retter mit Heldenstatus Seit die Flutkatastrophe seinen Heimatort heimsuchte, genießt Frank Wagemann durchaus so etwas wie Heldenstatus in Kornelimünster. Als Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr blickt er zurück auf die wohl dramatischsten Stunden seines Lebens.

Stattdessen haben die Menschen (nicht nur) in Kornelimünster lieber gespendet – vor allem natürlich für jene, die im Gegensatz zu den Kreitens und der Familie Kreus, nicht auf Kostenerstattung durch die Versicherung rechnen konnten. Rund 150.000 Euro sind so vor allem auf Initiative der Kirchengemeinde zusammengekommen, erzählt Veronika Rütters-Kreiten, die sich seit Jahr und Tag im Pfarreirat engagiert. „Die letzten 16.000 Euro haben wir vor kurzem auszahlen können. Jetzt ist der Topf erst einmal leer.“

Unternehmen die Mächtigen im Wasserverband Eifel-Rur, die Politiker auf den kommunalen und übergeordneten Ebenen, die Chefs der zuständigen städtischen Verwaltungsstellen zu wenig, um zu verhindern, dass sich die Katastrophe wiederholt? Die Frage stößt überraschend auf Stirnrunzeln. Während – wie aktuell vor allem in Stolberg und Eschweiler – auch hier anfangs massive Kritik an mangelnder Unterstützung und Kommunikation laut wurde, ist auch in dieser Hinsicht wieder weitgehend Frieden eingekehrt im Ort. „Wir sind im ständigen Kontakt mit der Stadt“, betont Hans Joachim Kreus. „Okay, von konkreten Aktionen zum Hochwasserschutz sieht man noch nicht allzu viel. Aber in Sachen Vorsorge, Planung und Koordination von Schutzmaßnahmen ist eine Menge passiert. Ich bin fest überzeugt, dass zum Beispiel die Schaffung einer großen Staufläche an der Aachener Straße bald realisiert werden kann.“