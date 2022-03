Bilder, die man in Kornelimünster nicht mehr sehen möchte: das Hochwasser von Mitte Juli 2021. Die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt in einem offenen Brief an die Oberbürgermeisterin Forderungen nach mehr Kommunikation, Einbindung und Zukunftsperspektiven gestellt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger