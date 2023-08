Weiterhin fehlt Fachpersonal : Einigermaßen entspannt ins neue Kita-Jahr in Aachen

In den Kindertagesstätten in Aachen fehlt weiter Personal (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Die Schule hat begonnen, und auch in den Kindertagesstätten in Aachen herrscht wieder Alltagsbetrieb. Aber wie sieht es mit der Personalausstattung aus?

Das Kita-Jahr hat begonnen, und in den 56 städtischen Kindertagesstätten in Aachen deutet sich beim Personal zumindest ein klein wenig Entspannung an. Wie Björn Gürtler vom städtischen Presseamt auf Anfrage mitteilt, sind bei den Erzieherinnen und Erziehern aktuell Jobs im Umfang von 17 Vollzeitstellen nicht besetzt. Das ist immer noch viel, aber gegenüber Juni, als in den städtischen Einrichtungen 35 Vollzeitstellen nicht besetzt waren, hat sich die Zahl der Vakanzen immerhin glatt halbiert. Bei den Ergänzungskräften sank die Zahl der freien Vollzeitstellen von 20 im Juni auf „nur“ noch 15 im August.

Beigetragen zu dieser „leichten Entspannung“ hat nach Einschätzung der Stadt Aachen unter anderem die Tatsache, dass angehende Fachkräfte nach Ende ihrer Ausbildung übernommen werden konnten und nun die Teams in den Kitas verstärken.

Krankheit, Elternzeit und Schwangerschaften beim Personal sorgen allerdings weiterhin für kurz- oder längerfristige Ausfälle. Eine wichtige Veränderung gibt es aber: Schwangeren wird mittlerweile nicht mehr umgehend ein generelles Beschäftigungsverbot auferlegt, wie das zu Zeiten der Coronavirus-Pandemie der Fall war. Nach einer Stellungnahme des arbeitsmedizinischen Diensts könnten die Frauen gegebenenfalls bis zum Beginn der Mutterschutzfrist ihre Arbeit in der Kita weiterführen, erläutert Björn Gürtler. Auch das wirke sich positiv auf die Personalsituation aus.

Aufgrund des generellen Fachkräftemangels und der Personalausfälle mussten im vergangenen Jahr in etlichen Kindertagesstätten in Aachen immer mal wieder die Betreuungszeiten vorübergehend eingeschränkt werden. In anderen Städten wird das neuerdings vereinzelt zum Regelfall. Die Stadt Bonn beispielsweise hat zum neuen Kita-Jahr in mehr als zwei Dutzend ihrer Kitas 45-Stunden-Plätze in 35-Stunden-Plätze umgewandelt.

Geschuldet sei diese Absenkung dem Personalmangel, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Durch die Umwandlung könnten insgesamt 71 Plätze mehr angeboten werden. Die Änderung gelte ausschließlich für Neuverträge. Eltern, die bereits einen 45 Stunden-Platz haben, behalten diesen auch. Und auch die Geschwisterkinder von Kindern mit einer 45-Stunden-Betreuung bekommen auf Wunsch ebenfalls einen 45-Stunden-Platz.

Eine systematische Umwandlung von 45-Stunden-Plätzen in 35-Stunden-Plätze gibt es in den städtischen Kitas in Köln zwar nicht, gleichwohl werde in Beratungsgesprächen mit Eltern verstärkt auf die „allgemein herausfordernde Personalsituation“ hingewiesen und intensiv über die jeweilige Personalausstattung der Kita informiert, heißt es.

„Besteht in einer Kita beispielsweise ein langanhaltender Personalengpass, ist der Abschluss eines neuen 45-Stunden-Vertrags sicherlich nicht in einem beidseitigen Interesse“, teilt eine Sprecherin dazu mit. „Bestandsfamilien wird in solchen Fällen zudem angeboten, den 45-Stunden-Vertrag auf 35 Stunden zu reduzieren, sodass es nicht zu einer Überzahlung von Beiträgen kommt, verbunden mit der Zusage, bei Vollbesetzung auch wieder auf 45 Stunden aufstocken zu können.“ Für Kinder mit 35-Stunden-Plätzen in städtischen Kitas in Köln wurden allerdings zum neuen Kita-Jahr für feste Hol- und Bringzeiten eingeführt.

Von solchen Maßnahmen ist man in Aachen noch weit entfernt. „Eine systematische Einschränkung der 45-Stunden-Betreuung wurde in Aachen bisher weder von Verwaltung noch von Politik erwogen“, betont Björn Gürtler.

Ein systematischer Wechsel zu 35-Stunden-Verträgen ist auch beim freien Kita-Träger Pro Futura kein Thema. „Wir sprechen zu dem Thema keine Eltern aktiv an“, versichert Personalleiterin Alexandra Gloe. Pro Futura ist mittlerweile Träger von 42 katholischen Kindertagesstätten in der Städteregion Aachen, 22 davon in der Stadt Aachen.

Auch bei Pro Futura stellt man eine, wenn auch leichte Entspannung beim Personal fest. Zwar seien derzeit etwa 20 Stellen mit unterschiedlichen Beschäftigungsumfängen nicht besetzt oder es gebe Ausfälle beim Personal, „aber wir spüren, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, wirken“, sagt Alexandra Gloe.

Zu diesen Maßnahmen gehört zum Beispiel ein noch stärkeres Engagement in der Ausbildung. „Schließlich werden in den kommenden acht Jahren zahlreiche Mitarbeiterinnen in Rente gehen“, sagt Gloe. Zum neuen Kita-Jahr haben bei Pro Futura 14 angehende Erzieherinnen und Erzieher ihre Ausbildung begonnen, außerdem sieben angehende Kinderpflegerinnen. „Und von diesen sieben haben wir sechs vorher bereits über verschiedene Programme kennengelernt“, berichtet Gloe. Die neuen Auszubildenden waren zuvor als Kita-Helferinnen, Inklusionsassistenten oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Einsatz und fanden so niedrigschwellig zu ihrem Ausbildungsberuf.

Auch bei Pro Futura bemüht man sich, die eigenen Kräfte nach der Abschlussprüfung zu halten. „Wir haben allen Auszubildenden ein Angebot gemacht“, sagt die Personalleiterin. Nahezu 90 Prozent der fertigen Fachkräfte seien auch geblieben.

Über einen „ziemlich guten Start ins neue Kita-.Jahr“ freut man sich auch bei der Arbeiterwohlfahrt in Aachen. „Wir sind tatsächlich in der glücklichen Lage, in allen Kitas im Regelbetrieb arbeiten zu können“, teil AWO-Sprecher Benjamin Saulheimer mit. In keiner der neun Kitas in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt in Aachen sei aktuell ein Notbetrieb nötig oder müsse die Betreuung eingeschränkt werden.