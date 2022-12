Weihnachtsfeiern St. Jakob und St. Peter : In Kindheitserinnerungen schwelgen und Wertschätzung genießen

Das Organisationsteam um David Berchtenbreiter, Mark Krznaric, Björn Schum, Michael Bülles und Michelle Koch freute sich über den regen Zuspruch. Foto: Andreas Steindl

Aachen Zahlreiche Helfer machten erneut das besondere Weihnachtsfest in den Pfarreien St. Jakob und St. Peter in Aachen möglich und erfüllten die festlichen Wünsche der Gäste.

Die Stimmung ist weihnachtlich, und genau so soll es auch sein. Theo Kutsch schätzt die besondere Atmosphäre an diesem Tag. „Da werden Kindheitserinnerungen wach“, sagt er. Die Musik, die Wortbeiträge, die Kerzen und die Deko sind perfekt, um einen besinnlichen Nachmittag in Gesellschaft zu verbringen. Seit Jahren schon organisiert Gemeindereferentin Marita Delheid in der Pfarrei St. Jakob diese Zusammenkunft für Menschen, die Heiligabend ansonsten möglicherweise allein verbringen würden. Und am anderen Ende der Stadt haben die Besucherinnen und Besucher des Café Plattform an diesem besonderen Tag in St. Peter ebenfalls einen Ort gefunden, an dem sie sich gemeinsam für einige Stunden verwöhnen lassen können. Hier haben die Organisatoren unter Leitung von Mark Krznaric für ein opulentes Drei-Gänge-Menü gesorgt, das gerade serviert wird.

Mark Krznaric, Leiter des Café Plattform, steht am riesigen Suppentopf und befüllt die Schüsseln. Insgesamt haben sich 25 Helferinnen und Helfer eingefunden, um den Menschen, die hier Schutz und Obdach gefunden haben, „Wertschätzung zu zeigen“. Die Kirche ist der ideale Rahmen für diese Feier und könnte zum Anlass nicht besser passen. Da ist selbstverständlich auch Platz für einen großen Tannenbaum und die Heiligen Drei Könige in Form von großen Statuen. Ein ehemals obdachloser Iraner ist einer der Gäste an diesem Tag. „Ich bin Moslem“, sagt er, aber das spiele hier keine Rolle. Seine Dankbarkeit gilt dem Café Plattform, das ihm dabei geholfen habe, wieder Fuß zu fassen. „Ich war lange drogenabhängig“, erzählt er weiter, und Mark Krznaric habe ihm mit seinem Team dabei geholfen, „wieder auf Spur zu kommen“.

Gerade an diesem Tag ist er in Gedanken vor allem auch bei seiner Familie im Iran. Was dort derzeit geschieht, gefällt ihm gar nicht. Aber öffentlich etwas gegen das Regime zu sagen, sei nicht ratsam. „Ich will meine Familie ja nicht in Gefahr bringen“, betont er. Und während im Iran Gewalt und Hinrichtungen den Alltag prägen, sitzen die Menschen in St. Peter friedlich zusammen. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Hilfsorganisation „Menschen helfen Menschen“ bekommen die Gäste zum Hauptgang sogar ein kleines Geschenk. „Sie durften sich vorher etwas wünschen“, erzählt Krznaric: eine Mütze, einen Schal, Tabak oder einen Trolley.... Die Helfer haben dafür gesorgt, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen.

Zahlreiche Gäste genossen das besondere Weihnachtsessen. Foto: Andreas Steindl

Insgesamt 120 Anmeldungen gab es für diesen Tag. An der Seite von Krznaric haben zwei weitere Hobbyköche stundenlang an den Töpfen gestanden, um die Besucher des Café Plattform drei Tage lang zu verwöhnen. „Insgesamt haben wir 500 Essen zubereitet“, sagt Krznaric. Auch Jörg Meier, Menschen helfen Menschen, ist gekommen und zeigt sich beeindruckt. „Das ist wirklich toll“, sagt er zu dem, was das Café Plattform hier mit der finanziellen Unterstützung der Hilfsorganisation auf die Beine gestellt hat.

In der Pfarrei St. Jakob in der Jakobstraße 143 werden die Gäste zunächst bei einem kleinen Sektempfang begrüßt. Vier Tische mit jeweils zehn Plätzen sind im Saal festlich geschmückt. Am Klavier sitzt Rita Haaken und sorgt für weihnachtliche Klänge. Ein Buffet mit Salaten, bunten Platten und Fleischgerichten steht noch ganz unberührt da. Der 26-jährige Kristof Delheid unterstützt seine Mutter an diesem Tag. „Das ist eine Selbstverständlichkeit“, meint der angehende Sozialarbeiter. Er serviert an den Tischen und hat immer ein offenes Ohr für die Gäste. „Die einen öffnen sich und erzählen von ihren Problemen, andere sind eher verschlossen“, sagt er.

Den Heiligabend alleine zu verbringen, ist für Theo Kutsch gar nicht so sehr das Problem. Aber die Gemeinschaft in St. Jakob hat es ihm angetan. „Ich komme schon zum vierten Mal“, erzählt er, und diesmal hat er sogar einen Freund mit gebracht. Hans Huser erinnert sich mit Wehmut an frühere Zeiten. „Weihnachten heute hat damit nicht mehr viel zu tun“, meint er und macht eine zunehmende Vereinsamung der Menschen aus.