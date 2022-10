Aktion „Warm ums Herz“ : In der Städteregion soll die Energiepauschale wirklich Bedürftige erreichen

Sie starten in der Städteregion Aachen die Energiespende-Aktion „Warm ums Herz“: Städteregionsrat Tim Grüttemeier (links) und Sozialdezernent Michael Ziemons. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen 300 Euro staatliche Zuwendung für alle, die arbeiten. Auch für die, die darauf nicht angewiesen sind. Die Städteregion Aachen regt mit ihrer Spendenaktion „Warm ums Herz“ eine gerechtere Verteilung an – und sorgt für Aufsehen.

300 Euro für jede und jeden, die arbeiten und Steuern zahlen, um die galoppierenden Energiekosten aufzufangen; eine pauschale Unterstützung, eine Einmalzahlug zum September-Gehalt. Rentner folgen im Dezember, Studierende im Januar.

Ist das eine gute Lösung, eine gerechte? Dass die Entlastungspakete, die die Bundesregierung in diesen Zeiten auf den Weg gebracht hat, möglicherweise ungerecht sind, hört man in vielen Diskussionen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat es so gesagt: „Ich hätte mir mehr Differenzierung gewünscht, um gezielt den Schwächsten zu helfen."

In der Städteregion Aachen ist soeben eine außergewöhnliche Initiative gestartet worden, die den Worten der Kritik Taten folgen lässt. Städteregionsrat Tim Grüttemeier und Sozialdezernent Michael Ziemons haben eine Energiespende-Aktion auf den Weg gebracht. Grüttemeier erklärt die Idee: „Manche sind dringend auf diese 300 Euro Unterstützung angewiesen. Andere wie ich oder Michael Ziemons und viele, viele Menschen mehr brauchen dieses Geld weniger und können es folglich für die Menschen spenden, die durch das Raster fallen und aufgrund von hohen Nachzahlungen oder Nebenkostenabrechnungen unverschuldet in finanzielle Not geraten.“

Die Solidaritätsaktion, die Grüttemeier und Ziemons mit zahlreichen Partnern ins Leben gerufen haben, heißt „Warm ums Herz“. Und sie soll dafür sorgen, dass die Spenden da ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden – bei bedürftigen Menschen in der gesamten Städteregion Aachen.

Sozialdezernent Ziemons formuliert das Ziel: „Wir wollen, dass niemandem in Zeiten explodierender Kosten Strom oder Heizung abgestellt werden oder die Wohnung gekündigt wird.“

Wem kommen die Spenden zugute?

Grüttemeier erklärt, dass es bereits eine Reihe von staatlichen Hilfen zu den Energiekosten für Menschen gebe, die Sozialhilfeleistungen oder Wohngeld empfangen. „Auch wenn es sicherlich noch ungedeckte Bedarfe dieser Zielgruppe gibt, so ist für diese Gruppe doch zumindest Hilfe auf dem Weg“, sagt Grüttemeier und kommt auf die angedachte Zielgruppe zu sprechen.

„Warm uns Herz“ nimmt nämlich die Menschen in den Blick, die von diesen Hilfen nicht erreicht werden: also Leute, die bislang keine Sozialleistungen beziehen und über die Energiekosten nun unverschuldet in finanzielle Not geraten. Ziemons nennt Beispiele: „Wir blicken auf einen Teil der Rentnerinnen und Rentner, auf Studierende, Alleinerziehende, aber vor allem auf geringverdienende Leute.“ Leute, die ganze Arbeit bei schmaler Bezahlung leisten, knapp über der Bemessungsgrenze für Sozialleistungen – dorthin blicken die Initiatoren besonders.

„Wir müssen diese Realitäten sehen“, sagt Grüttemeier. „Viele Menschen auch bei uns in der Städteregion können schon lange nicht mehr spontan im Restaurant essen gehen oder im Kino einen Film gucken. Viele Familien, auch wenn die Eltern voll erwerbstätig sind, überlegen, ob sie sich das Stück Kuchen beim Bäcker leisten können, weil das Geld sonst nicht bis zum Monatsende reicht. Und an Urlaub ist überhaupt nicht mehr zu denken. Und jetzt kommen steigende Kosten. Das empfinden wir als dramatisch. Und hier soll die Aktion Hilfe leisten."

INFO Die Sozialpartner prüfen die Anträge Die Sozialpartner-Organisationen prüfen jeden Einzelfall einer Spendenbitte auf der Basis der eigenen Expertise. „Warm ums Herz“, so heißt es im Gespräch, sei es wichtig, unbürokratisch zu helfen. Deshalb verzichte die Aktion auf ein umständliches Antragsverfahren. Sozialdezernent Ziemons: „Wir wissen, dass jede Fallkonstellation sehr unterschiedlich sein kann. Wir vertrauen auf die langjährige Erfahrung unserer Sozialpartner.“ Die Sozialpartner können fallbezogen Unterlagen und Nachweise einfordern, um die geschilderte Situation bei Bedarf zu erhellen. In jedem Fall sei es sinnvoll, Nachweise über die der einzelnen Notsituation zugrunde liegenden Energiekosten (Heizrechnung, Stromrechnung, etc.) mitzubringen.

Wie funktioniert die Spendenaktion genau?

Die Mehrheit der Wohlfahrtsverbände in der Städteregion haben sich als Partner in der Aktion „Warm ums Herz“ zusammengeschlossen und öffnen ihre Spendenkonten für die „Energie-Spende“ der großzügigen Bürgerinnen und Bürger; auf der Webseite der Aktion www.warm-ums-herz.com sind die beteiligten Partner mit allen Kontakten zu finden.

Und wohin wenden sich die Bürgerinnen und Bürger in finanzieller Not?

„Menschen, die keine Sozialleistungen beziehen, in Not geraten sind und einen Bedarf sehen, können sich vertrauensvoll und diskret an die Sozialpartnerinnen und Sozialpartner unserer Aktion wenden“, sagt Ziemons. Auch sie sind auf der Webseite zu finden. Diese Institutionen – von der Verbraucherzentrale, Schuldnerberatung, über die Arbeiterwohlfahrt bis hin zu Gewerkschaften und weiteren mehr – sollen einfach und schnell prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung der Energie-Spende gegeben sind. Sind sie vorhanden, erhalten die Antragsteller ein Empfehlungsschreiben, mit dem sie bei den Wohlfahrtspartnern die Auszahlung erhalten können. „Auf dem Weg zur Energiespende werden die Menschen auf alle Fälle an die Hand genommen“, erklärt Ziemons und verspricht eine einfache Handhabung.

INFO Eine Spendenaktion mit vielen Partnern Beteiligte Wohlfahrtsverbände in der Städteregion sind: die Evangelische Stiftung für Kirche und Diakonie im Kirchenkreis Aachen; Diakonisches Werk; Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Land und Kreisverband Aachen-Stadt; Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Städteregion Aachen und der Paritätische, Kreisgruppe Städteregion Aachen. Wer mit dem Vermerk „Energie-Spende“ und dem Zusatz „Bescheinigung“ an eines dieser Konten spendet, erhält eine Spendenbescheinigung. Auch die Sozialpartner-Einrichtungen von „Warm ums Herz“, an die sich betroffene Menschen wenden können, stehen auf der Webseite vermerkt. Diese Institutionen prüfen schnell, ob die Voraussetzungen für eine Auszahlung der Energie-Spende gegeben sind. Empfangsberechtigt sind Menschen, die aufgrund gestiegener Energiepreise in eine finanzielle Not geraten sind und derzeit nicht Empfänger von Sozialleistungen (wie ALG II, Wohngeld) sind. Alle Infos zur Aktion unter: www.warm-ums-herz.com

Auch die Zuweisungen haben die Initiatoren geregelt: Es werden einmalig und pauschal 100 Euro pro Empfehlungsschreiben ausgezahlt. Familien ab drei Kindern erhalten 150 Euro. „Ausgezahlt werden die Spenden pauschal und solange der Vorrat reicht“, sagt Städteregionsrat Grüttemeier und formuliert eine Hoffnung: „Wir setzen darauf, dass zahlreiche Spenden eingehen, um möglichst vielen Menschen helfen zu können.“