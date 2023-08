Akuter Lehrermangel : Warum die Grundschulen in der Städteregion immer mehr Vertretungskräfte brauchen

Rund 20.000 Kinder besuchen eine Grundschule in der Städteregion. Foto: Colourbox/Marco Herrndorff

Aachen Der Lehrermangel begleitet die 88 Grundschulen in der Städteregion Aachen auch ins neue Schuljahr. Was sind die größten Probleme an den Schulen?

Rund 20.000 Grundschulkinder in der Städteregion Aachen, davon 7700 in der Stadt Aachen, haben ihre erste Woche im neuen Schuljahr schon fast geschafft. Ganz neu gestartet sind rund 5000 Erstklässler in Stadt und Altkreis. Allein 1921 Kinder hatten in der Stadt Aachen ihren ersten Schultag.

Die gute Nachricht: Vor allen Klassen steht eine Lehrerin oder ein Lehrer. Die nicht ganz so gute: Längst nicht alle haben das Lehramt für die Grundschule studiert. Die Versorgung mit Lehrkräften ist weiterhin sehr schwierig. Das Team Schulaufsicht bei der Städteregion stellt erneut einen „durchgängigen Mangel an grundständig ausgebildeten Lehrkräften“ fest.

Das mache eine gute Versorgung in der Breite immer schwerer, beklagen Jörg Funk (zuständig für die Grundschulen in der Stadt Aachen), Petra Pooch (Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen) sowie Gisela Unland (Bezirk Eifel, Eschweiler und Stolberg). „Die Städteregion Aachen sowie die Kreise Düren und Heinsberg gehören zu den besonders unterversorgten Regionen in ganz NRW“, moniert Gisela Unland.

In Zahlen stellt sich die Lehrerversorgung so dar: Von den 1722 Lehrkräften in der Städteregion (690 in Aachen) sind 1356 ausgebildete Grundschullehrkräfte. Daneben arbeiten an den Grundschulen Sekundarstufe-II-Lehrer (aktuell 38) oder Seiteneinsteiger, die Kunst, Musik, Englisch oder Sport studiert haben (9). An den Grundschulen arbeiten ferner 128 Sonderpädagogen, 78 sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase sowie etwa ein Dutzend „Fachkräfte in multiprofessionellen Teams“.

Und dann gibt es noch die große Gruppe der Vertretungslehrkräfte, die mit ganz unterschiedlicher beruflicher Vorgeschichte an eine Schule wechseln. Sie werden mit befristeten Verträgen eingestellt, um Ausfälle aufzufangen. Davon gibt es in der Städteregion mittlerweile 195, fast doppelt so viele wie noch im vergangenen Schuljahr.

Weiterhin gibt es ein Stadt-Land-Gefälle: Offenbar wollen viele Lehrkräfte lieber in der Stadt Aachen als in einer der Altkreis-Kommunen unterrichten. Während sich die Lehrerversorgung in der Eifel dennoch recht gut entwickelt habe, gebe es in Eschweiler und Stolberg weiterhin Schulen mit Besetzungsproblemen, so Gisela Unland. Auch in Baesweiler und Alsdorf sei es an einigen Schule eng, sagt Petra Pooch.

Sie sind zuständig für die Versorgung mit Lehrkräften in der Städteregion: von links Jörg Funk, Petra Pooch und Gisela Unland. Foto: Heike Lachmann

Schnelle Abhilfe beim Lehrermangel an den Grundschulen ist weiterhin nicht in Sicht. 26 Grundschullehrkräfte für die Städteregion werden zum 5. August oder 1. November gesucht. Besetzt werden konnten von den ausgeschriebenen Stellen bisher gerade einmal vier. Von neun Stellen für Sonderpädagogen konnte lediglich eine Stelle besetzt werden, von zwölf Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte immerhin acht.

Info Elf Grundschulen ohne Leitung Elf Grundschulen in der Städteregion sind derzeit ohne Leitung und müssen kommissarisch geführt werden. Bei den Konrektorenstellen sind sogar 23 Stellen nicht besetzt. Ein Hindernis ist aus Sicht der Schulaufsichtsbeamten auch die Konfessionsbindung an Konfessionsschulen: Eine katholische Grundschule muss eine katholische Schulleitung haben. Quasi nicht vorhanden ist auch im neuen Schuljahr die sogenannte Vertretungsreserve. Dieser Pool für längerfristige Vertretungen umfasst 16 Stellen, besetzt sind gerade einmal anderthalb, im vergangenen Schuljahr waren es immerhin noch drei. Bei der digitalen Ausstattung der Schulen sehen die Schulaufsichtsbeamten Jörg Funk, Gisela Unland und Petra Pooch durchaus noch „Luft nach oben“, sowohl was die Ausstattung mit entsprechenden Geräten als auch die WLAN-Versorgung angeht. 69 Grundschulen in Stadt und Altkreis Aachen sind mittlerweile Schulen des Gemeinsamen Lernens. An diesen GL-Schulen lernen Kinder gemeinsam, unabhängig vom sonderpädagogischen Förderbedarf. Gestaltet wird die schulische Inklusion von multiprofessionellen Teams, zu denen auch Sonderpädagogen, sozialpädagogische Fachkräfte und Schulsozialarbeiter gehören. „Aber der Mangel an ausgebildetem Personal erschwert die Umsetzung in den Schulen“, kritisiert das Team Schulaufsicht.

Das Aachener Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) entlässt erst zum 30. April 2024 wieder frisch ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. An sie appellieren die Schulaufsichtsbeamten schon jetzt: „Bleiben Sie der Städteregion treu und nehmen hier eine Stelle an!“ Häufig verlassen Referendare nach ihrer Ausbildung allerdings die Region. Von den mehr als 60 Absolventen, das lehrt die Erfahrung, werden vielleicht 30 in der Region bleiben – wenn’s sehr gut läuft.

Seit Jahren setzen sich die Schulaufsichtsbeamten – wie viele andere – dafür ein, dass in Aachen wieder Grundschullehrkräfte ausgebildet werden. Dass es mittlerweile Gesprächsbereitschaft an den Hochschulen gibt, bewerten sie als positiv. „Diese Entwicklung ist erfreulich“, sagt Jörg Funk. „Dennoch sind neue Wege der Lehrkräftegewinnung und -qualifizierung nötig.“

Die gibt es tatsächlich. Auch an der Grundschule ist neuerdings der berufsbegleitende Vorbereitungsdienst (OBAS) möglich. Wer einen Masterabschluss mit Bezug zu mindestens einem Unterrichtsfach der Grundschule hat und Berufserfahrung mitbringt, kann als Seiteneinsteiger ein Referendariat an einer Grundschule durchlaufen, am Ende ein Staatsexamen ablegen, unbefristet eingestellt und verbeamtet werden.

Eine durchaus attraktive Möglichkeit also, in den Schuldienst einzusteigen, findet Jörg Funk: „Das muss sich aber erst noch herumsprechen.“ Er würde sich allerdings wünschen, dass die Voraussetzungen noch offener gestaltet würden. „Wir sollten noch mehr Menschen zumindest die Möglichkeit eröffnen, Lehrer zu werden.“

Beim Verband Bildung und Erziehung macht man allerdings auch neue Probleme durch den Seiteneinstieg an den Grundschulen aus. Der Aachener VBE-Vorsitzende Matthias Kürten befürchtet Engpässe bei der Ausbildung. „Wir können jetzt schon die Fachleitungsstellen im Grundschulbereich nicht besetzen“, ruft Kürten in Erinnerung. „Der Job ist denkbar unattraktiv, weil Fachleiter am Gymnasium zwei Gehaltsstufen höher bezahlt werden. Und jetzt kommen auch noch OBAS-Leute.“

Kürten ist auch sehr viel pessimistischer, was die Chance für einen Grundschulstudiengang in Aachen angeht. „Ich sehe da immer noch keine Bewegung“, erklärt der VBE-Vorsitzende. „Wir brauchen diese Möglichkeit aber dringend. Eine ganze Menge Unterricht fällt aus, und weiterhin werden Personen ohne pädagogische Ausbildung in Klassenleiterfunktion eingesetzt.“

Auch das ist neu: Erstmals gibt es künftig Alltagshelferinnen und -helfer an den Grundschulen. Von den 400 Stellen landesweit erhält die Städteregion 35. Die Auswahl der teilnehmenden Schulen ist bereits getroffen, nicht alle Bewerber kamen im ersten Anlauf zum Zuge.