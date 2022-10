Ab 17. Oktober : In der Bismarckstraße wird wieder gebuddelt

In der Bismarckstraße wird wieder gebuddelt

Am 17. Oktober gehen die Arbeiten in der Bismarckstraße weiter. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Aachen Fünf Wochen lang wird der Netzbetreiber Regionetz weitere Hausanschlüsse in der Bismarckstraße in Aachen erneuern.

Die Arbeiten des Netzbetreibers Regionetz in der Bismarckstraße in Aachen schreiten voran: 2021 wurden dort bereits die ersten Versorgungsleitungen und Teile der Hausanschlüsse erneuert. Aufgrund der parallelen Bauaktivitäten des großen Hochbauprojekts konnten leider nicht alle Hausanschlüsse für Gas und Wasser erneuert werden. Diese Arbeiten starten nach Angaben des Unternehmens jetzt am Montag, 17. Oktober, und werden etwa fünf Wochen dauern.