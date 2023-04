Distillerie Radermacher in Raeren : In der älteste Brennerei Belgiens trinken die Engel steuerfrei

Bernard Zacharias ist die fünfte Generation der Familie, die Hochprozentiges brennt. Foto: MHA/Harald Krömer

Raeren Holzfässer, die ein Aroma aus Alkohol, Holz, etwas Süß verströmen: Seit fast 200 Jahren gibt es die Destille Radermacher aus Raeren und ist damit die älteste Brennerei Belgiens. Seit kurzem können auch Besucherinnen und Besucher zusehen, wie aus Getreide Alkohol wird.

Der Angels’ Share ist in Raeren schwer verplombt, und das gleich mehrfach, oben an dem schweren Metalltor sind zusätzlich fast bis unter die Decke Metallzacken. Keine Chance, hier auch nur ein Tröpfchen Hochprozentiges ohne Zollbeamten abzuzapfen.

Bernard Zacharias schaut durch die Gitterstäbe, rund 400 Holzfässer stehen hier im Dämmerlicht und verströmen ein leichtes Aroma aus Alkohol, Holz, etwas Süße lässt sich noch ausmachen, am ehesten vielleicht in Richtung Vanille und Pfeifentabak. Eigentlich ein beruhigender Duft, doch Bernard Zacharias steht zu sehr unter Strom, wie er zugibt. In atemberaubendem Tempo berichtet er vom Brauen und Destillieren, von der Entwicklung neuer Geschmackslinien, von den High-Tech-Anlagen im hochmodernen Neubau der Destille. Fast jeden Abend und am Wochenende führt er Besuchergruppen durch die Anlage, in drei Sprachen. Zeit hat der Mann eigentlich nie.

Die älteste Brennerei Belgiens steht in Raeren: Jetzt hat sie einen neuen Anbau aus sehr viel Glas. Foto: MHA/Harald Krömer

Dabei könnte er es doch etwas ruhiger angehen: Seit fast 200 Jahren gibt es im ostbelgischen Raeren die Destillerie Radermacher, sie wird als älteste Brennerei Belgiens beschrieben. 1836 wurde sie von Peter Radermacher, dem Ururgroßvater von Bernard Zacharias, gegründet. Er war eigentlich Landwirt und verkaufte das Korn, das er in der Landschaft um seinen Hof herum anbaute, nicht nur, sondern brannte daraus Genever. „Das war auch für die Kühe gut“, sagt Zacharias. Und auf den überraschten Blick erklärt er: „Das Abfallprodukt der Maische, garantiert ohne Alkohol, fraßen die Rinder. Meine Oma sagte immer: ‚Wir haben die schönsten Kühe von ganz Raeren.‘“

Zweimal wurden die Radermachers um ihre Brennanlagen gebracht: Sowohl während des Ersten als auch des Zweiten Weltkrieges beschlagnahmten die Deutschen die Anlagen und verboten der Familie das Produzieren von Alkohol.

In den 80er Jahren hat Bernard Zacharias den Betrieb von seinem Großvater Lambert übernommen. Eigentlich wollte er gerade sein Literatur-Studium in Lüttich beginnen, dann wurde aus Germanistik Gerste: „Ich bin wie Obelix als Kind in den Zaubertrank gefallen. Eigentlich war klar, was ich werden würde“, lacht Bernard Zacharias. Der 56-Jährige ist die 5. Generation von Schnapsbrennern in der Familie, doch die sechste steht schon in den Startlöchern. Mit der 27-jährigen Tochter Line wird irgendwann zum ersten Mal eine Frau die Firma leiten und die Produkte weiterentwickeln.

Das alte weißgetünchte Bruchsteinhaus, malerisch mit Baum vor der Tür, erinnert noch an diese Jahre, in denen die Familie Radermacher den ersten Schnaps brannte. Seit ein paar Monaten verdeckt jedoch ein High-Tech-Bau das gepflegte Häuschen. Eine 1500 Quadratmeter große Halle, zur Straße fast alles aus Glas, etwas Beton und Holz. Hier wird aus der gebrauten und mit Hefe versetzten Maische durch Destillation Hochprozentiges gewonnen. Aus der Zuckerrohr-Melasse wird Rum gebrannt, aus verschiedenen Getreide-Sorten Whisky aus Wacholderbeeren Gin, und das in verschiedenen Aromen wie Orangenfrüchten, Bergamotte und Holunder oder Rosmarin.

200 Liter fassen die Holzfässer, in der Zeit der Reifung verdunsten zwischen 30 und 40 Liter. Foto: MHA/Harald Krömer

Das Fläschchen „Woodberries“ kennt fast jeder in Belgien. Und ständig kommt Neues hinzu: Im selben Tempo wie Zacharias spricht, hat sich die Firma verjüngt. Kamen die Flaschen bis vor kurzem im rustikalen Design daher, wirken sie heute hip wie in einer Großstadtbar. Der Lambertus-Whiskey in hochwertigen Flaschen und Holzdesign. Am Geschmack feilt Zacharias die ganze Zeit. Dazu braucht man eine richtig gute Nase: In Corona-Zeiten teilweise schwierig. „Ich hatte Covid und dann drei Monate ein richtiges Problem. Ich habe nichts mehr gerochen.“ Dann aber, und das sei wie ein Wunder gewesen, sei sein Riechsinn zurückgekommen, und zwar besser als jemals zuvor.

Seit kurzem können Besucherinnen und Besucher dabei zusehen, wie aus Getreide Alkohol wird. Die Transparenz bei den Prozessen ist wörtlich gemeint. Hinter der riesigen neuen Glasfront schimmert das Herzstück der Firma, die Kupfer-Destille steht hier, hochmodern, andererseits in ihrer Form immer noch den historischen Geräten ähnlich: „Denn das Prozedere des Brauens und Brennens hat sich nicht verändert. Die Anlagen sind nur moderner geworden, präziser und effizienter“, erklärt Bernard Zacharias. Im weitläufigen Verkostungsraum, wo auch Menüs serviert werden, haben die Besucher nicht nur die Destille im Blick, sondern durch ein großes Glasfenster im Boden auch die sicherheitsverwahrten Holzfässer.

Das alte Bauernhaus der Familie steht auch noch direkt hinter dem Neubau. Hier wohnt Bernard Zacharias mit seiner Familie. Foto: MHA/Harald Krömer

Wenn man es genau nimmt, kann man natürlich den Angels’ Share überhaupt nicht verplomben. Der typische Ausdruck aus der Whisky-Brennerei heißt übersetzt „Schluck der Engel“ und bezeichnet den Anteil der Verdunstung des Alkohols, während er in den Holzfässern lagert. Es ist also Luft mit Alkohol. Viel Alkohol! Wäre der Raum mit den Holzfässern nicht speziell belüftet, würde man dort nicht atmen können. Die Engel schlucken übrigens reichlich, jedenfalls mehr als Zacharias selbst verkostet.

„Alkohol soll man nicht trinken, sondern genießen“, heißt sein Motto. Die Engel halten sich wenig an Zacharias Tipps: Sie schlucken steuerrelevante Mengen. Aus einem 200-Liter-Fass entweichen im Laufe der Zeit zwischen 30 und 40 Liter. Genau deshalb werden die Fässer verplombt: Nur auf diese Weise kann der Schnapsbrenner gegenüber dem Steueramt belegen, welchen Anteil er nicht versteuern muss. Zumindest das: Engel trinken komplett steuerfrei.