Grundschule Am Lousberg in Aachen : Was Kinder so alles in der Schule vergessen

Die Lehrerinnen (v.l.) Britta Slupina-Oellers, Sabine Schmitz und Julia Berg präsentieren gemeinsam mit Hausmeister Andreas Lange all die Fundstücke der Grundschule Am Lousberg. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Was lassen Kinder so alles in der Schule liegen? Die Grundschule Am Lousberg in Aachen hat uns einen Blick auf ihre Fundsachen werfen lassen.

Prall gefüllte Kisten und Tüten, zwei Kleiderständer voller Jacken und Pullis: Was aussieht wie ein gut bestückter Flohmarktstand, ist in Wirklichkeit das „Fundbüro“ der Grundschule Am Lousberg in Aachen. Hier liegt und hängt all das, was die 250 Kinder das vergangene Schuljahr über verschusselt und verloren haben. Und es gibt noch mehr: An den Garderoben vor einigen Klassen hängen auch noch etliche Mützen, Schals, Schirme, Jacken – und sogar eine Skihose aus dem vergangenen Winter.

Es gibt kaum etwas, das Kinder nicht in der Schule zurücklassen. Das wissen Schulleiterin Britta Slupina-Oellers, Konrektorin Sabine Schmitz und Klassenlehrerin Julia Berg aus langjähriger Erfahrung. T-Shirts, Kappen und Trinkflaschen bleiben ebenso liegen wie Handschuhe und Sportbeutel. Julia Berg hat sogar schon ein Paar nagelneue Inline-Skates in der Turnhalle gefunden. Ein Besitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Wie überhaupt viele der verlorenen Sachen nie mehr zu ihren ursprünglichen Besitzern zurückfinden. Nach Jacken, vor allem, wenn sie nicht billig waren, fahndeten Eltern noch am ehesten, berichtet die Schulleiterin aus Erfahrung. Brotdosen und Trinkflaschen dagegen würden fast nie abgeholt.

Die Kinder selbst, berichten die Lehrerinnen, haben in der Regel gar keinen Blick dafür, welche Gegenstände ihnen gehören. Einmal, erzählt Julia Berg, vermisste ein Kind nach dem Sportunterricht seine Hose, war aber felsenfest davon überzeugt, dass die Beinkleider, die noch in der Umkleide lagen, nicht die seinen seien. „Das Kind ist schließlich in der Turnhose nach Hause gegangen“, erzählt sie. Später meldete sich die Mutter. Natürlich gehörte die herrenlose Hose doch genau diesem Kind.

Ist es eine Sache des Alters, dass Kinder Sachen verbummeln? Nein, eher eine Typsache, finden die Lehrerinnen von der Lousberg-Schule. Manche Kinder passten sehr gut auf ihre Sachen auf, andere seien eher schusselig. Britta Slupina-Oellers hat sogar den Eindruck, dass es manchen Kindern seit der Corona-Pandemie schwerer fällt, die Organisation im Schulalltag zu bewältigen. „Mein Eindruck ist, dass die Kinder seit Corona weniger selbstständig sind.“

Am Garderobenhaken zurückgelassen: Warnwesten, Turnbeutel und mehr. Foto: MHA/Harald Krömer

Am einfachsten können Fundsachen zugeordnet werden, wenn sie mit dem Namen des jungen Besitzers markiert sind. Eine Mutter, erzählt Julia Berg, habe für ihr Kind sogar den Deckel der Trinkflasche beschriftet. Das machte sich spätestens bezahlt, als der Deckel – ohne den Rest der Flasche – auf dem Schulhof lag.

Und ja, sogar Brillen bleiben in der Schule liegen und werden lange nicht abgeholt. „Das müsste den Eltern doch eigentlich auffallen, wenn das Kind ohne Brille nach Hause kommt“, wundert sich Berg.