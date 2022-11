Aachener Stadtrat fordert : In Aachen müssen wieder Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden

Der Lehrkräftemangel in Aachen und der Städteregion spitzt sich nach Einschätzung der Aachener Stadtratsfraktionen zu. Foto: dpa/Sven Hoppe

Aachen Die Bildungspolitiker aller Fraktionen im Aachener Stadtrat haben die Landesregierung in einer gemeinsamen Resolution aufgerufen, wieder Lehrerausbildung in Aachen zu etablieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Studiengänge für Lehrkräfte werden vor Ort dringend benötigt – das sagen die Bildungspolitikerinnen und -politiker aller Fraktionen im Aachener Stadtrat. In einer gemeinsamen Resolution haben sie am Mittwochabend die Landesregierung aufgerufen, die Hochschulen in die Pflicht zu nehmen.

Es herrsche massiver Lehrkräftemangel in Aachen, so die Fraktionen. Drei Viertel aller offenen Lehrerstellen in der Städteregion könnten nicht besetzt werden, und etwa 30 Prozent der Bestandslehrkräfte würden in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Die jetzt schon schwierige Situation werde sich an den Schulen der Region also noch weiter verschärfen. Die Aachener Ratsfraktionen – CDU, SPD, FDP, Grüne, Die Linke und Die Zukunft – sind sich darin einig, dass dringend Lehrkräfte und Seiteneinsteiger ausgebildet werden müssen, um diese Lücken zu füllen.

„Die Verbände laufen zu Recht Sturm“, erläutert Pola Heider (Grüne) das Ausmaß des Mangels. Stellen würden teilweise mit nicht ausreichend qualifizierten Personen besetzt, manche sogar überhaupt nicht. „Das ist ein unhaltbarer Zustand. Sowohl für die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler, als auch für die vorhandenen Lehrkräfte, die am Rande der Belastungsgrenze arbeiten.“

„Die Landesregierung hat Lehrerstellen geschaffen und eine Ausbildungsinitiative gestartet“, sagt Holger Brantin (CDU). „In Aachen profitieren wir davon leider weniger als andere, denn Förder- und Grundschullehrerinnen und -lehrer werden hier nicht ausgebildet. Jetzt sind die Hochschulen gefragt. Die entsprechenden Studiengänge müssen endlich auch in unserer Region angeboten werden.“

Dabei war das nicht immer so. Matthias Fischer (Die Linke) betont: „Vor 50 Jahren gab es in Aachen ca. 5000 Lehramtsstudienplätze, überwiegend für die Primarstufe sowie die Sekundarstufe I an der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, die später in die RWTH Aachen integriert wurde.“ Viele der Absolventen seien als Lehrer in Aachen geblieben, oder später an ihren Studienort zurückgekommen.

Während die Personaldecke in Gymnasien aktuell noch einigermaßen tragbar sei, werden neben Lehrkräften für die Sekundarstufe I besonders Sonderpädagogen und Grundschullehrer dringend gesucht. Dabei dürfe es die Jüngsten am wenigsten treffen, meint Gretel Opitz (FDP): „Aachener Grundschüler sollten nicht ausbaden müssen, dass sich RWTH und Ministerien nicht auf den vernünftigen Weg machen, die Lehrerausbildung in Aachen schnellstens wieder zu ermöglichen.“

Denn darin sind sich alle Fraktionen einig: Ohne den sogenannten „Klebeeffekt“ am Übergang vom Studium zur Berufstätigkeit werde es lang- und mittelfristig nicht gehen. Daher appelliert die Resolution an die Landesregierung, auf alle Hochschulen in der Region einzuwirken, die nötigen Studienplätze einzurichten.

„Wir möchten angehende Lehrkräfte durch die Lehramtsausbildung in Aachen an unsere Region binden. Damit wollen wir einer Abwanderung entgegenwirken und erforderliche zusätzliche Lehrkräfte für die Städteregion begeistern“, so Jörg Bogoczek (Die Zukunft).

Doch der Aufbau ganzer Studiengänge brauche Zeit. Angesichts der Lage seien aber auch kurzfristige Verbesserungen wichtig. „Wir brauchen möglichst schnell Abhilfe“, fordert daher Sebastian Becker (SPD). „Kurz- und mittelfristig sollten wir überregionale Kooperationen und Dependance-Modelle mit Hochschulen anstreben, die bereits über akkreditierte Lehramtsstudiengänge verfügen.“

(red)