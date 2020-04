Kostenpflichtiger Inhalt: Unterrichtsbeginn in Aachen : In 21 Schulen ist alles vorbereitet

An 21 weiterführenden Schulen öffnen sich am Donnerstag wieder die Schultore. Unterrichtet wird allerdings unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Foto: Andreas Schmitter / Schmitter Fotografie

Aachen Für die Abschlussklassen an den weiterführenden Schulen in Aachen beginnt am Donnerstag der Unterricht wieder. An allen Schulen in städtischer Trägerschaft sind Gebäude und Klassenräume mittlerweile entsprechend hergerichtet.