Arztpraxen und Apotheken übernehmen : Impfzentren des DRK in der Städteregion schließen

Aachen Die Corona-Pandemie ist nach Meinung vieler Virologen und Mediziner fast überstanden, Deutschland befindet sich auf dem Weg in die Endemie. Immer weniger Menschen lassen sich gegen das Virus impfen. Das hat Konsequenzen beim Angebot.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, doch wer sich in der Städteregion Aachen gegen das Coronavirus impfen lassen will, der muss auf das Angebot in Arztpraxen sowie in Apotheken zurückgreifen. Die Kommunen und die Betreiber der Impfzentren wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) setzen damit eine Maßgabe der NRW-Landesregierung um, die Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) Anfang November bekanntgegeben hatte.

Die vom DRK betriebene Impfstelle in den Aachen-Arkaden ist seit Jahresanfang bereits geschlossen, in den DRK-Zentren in Roetgen (Bundesstraße 47) und in Alsdorf (Bahnhofstraße 37) können Termine noch bis einschließlich 20. Januar online gebucht werden. Eine Übersicht über die Arztpraxen, in denen Impfungen gegen das Virus verabreicht werden, gibt es im Impfregister der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Eine Liste der Apotheken, die Impfungen anbieten, gibt es beim Apothekerverband Nordrhein.