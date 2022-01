Monheimsalle wird gesperrt : Polizei erwartet wegen Demos große Verkehrsbehinderungen

Schon am vergangenen Wochenende waren Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen durch Aachen gezogen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Am Samstag soll in der Aachener Innenstadt erneut ein Protestzug gegen eine Impfpflicht stattfinden. Die Monheimsallee wird dafür sechs Stunden lang gesperrt. Am Elisenbrunnen ist eine Gegendemo geplant.

Rund 1500 Teilnehmer werden zwischen 15 und 19 Uhr erwartet, teilte die Polizei dazu am Donnerstag mit. Bereits am vergangenen Wochenende hatten laut offizieller Polizeiangabe etwa 1600 Menschen in der Innenstadt gegen die Coronamaßnahmen und gegen die diskutierte Einführung einer Impfpflicht demonstriert. Start der Kundgebung ist an der Monheimsallee in Aachen, von dort soll es Richtung Elisenbrunnen gehen.

Ähnlich wie am vergangenen Wochenende sollen vor dem Elisenbrunnen erneut Gegenproteste stattfinden. Erwartet werden dazu laut Polizei rund 200 Menschen. In der Innenstadt ist angesichts der Kundgebungen über den gesamten Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.