Tausende lassen sich impfen : Impfmarathon in den Arkaden läuft auf Hochtouren

Aachen Der Impfmarathon in den Aachen Arkaden hat seinen Höhepunkt erreicht. Bis zur Halbzeit am Samstag wurden über 3300 Menschen geimpft.

Hier können Sie sich in Aachen am Wochenende impfen lassen

Für Menschen über 30 Jahre gibt es den Moderna-Impfstoff, für unter 30-jährige den Wirkstoff von Biontech. Etwa eine Stunde musste man tagsüber an der Trierer Straße warten, bevor man den Pieks erhalten konnte. In der Nacht verlängerten sich die Wartezeiten teils deutlich. Trotz der frostigen Temperaturen sei der Ansturm groß gewesen, teilweise reichte die Schlange bis vor den Eingang der Arkaden. Sobald man die warmen Innenräume der Arkaden erreicht hatte, war die Kälte vergessen. Man versuche, so der Städteregionsrat, diesen Wartezeiten in der kommenden Nacht durch noch mehr Personal vorzubeugen.