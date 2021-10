Aachener entwickelt Impfkampagne : Impfgeschädigt und trotzdem dafür

Lars Heinrichs hat sich in seiner Bachelorarbeit mit dem Thema Impfen beschäftigt. Foto: Lars Heinrich

Aachen Lars Heinrichs erkrankte nach einer Impfung gegen Polio an Kinderlähmung – und ist trotzdem davon überzeugt, dass Impfungen sehr wichtig sind. Mit seiner Bachelorarbeit will der FH-Absolvent Skeptiker überzeugen.

Die Angst davor, durch eine Impfung zu erkranken, gehört zu den populärsten Begründungen, sich nicht impfen zu lassen. Für Lars Heinrichs, Absolvent der Aachener Fachhochschule, ist dies keine, heißt es in einer von der FH-Pressestelle veröffentlichten Meldung. Heinrichs erkrankte aufgrund einer Impfung an Kinderlähmung – dennoch beschäftigte er sich in seiner Bachelorarbeit mit einer Pro-Impfkampagne. Sein Ziel: Impfgegnerinnen und Impfgegner sowie Impfskeptikerinnen und Impfskeptiker aufzuklären.