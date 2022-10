Agit schlägt Alarm : Immer weniger Gewerbegrundstücke verfügbar

Aachen Im Jahr 2021 wurden in der Region Aachen nur 57 Gewerbegrundstücke verkauft. Agit-Geschäftsführer Sven Pennings warnt vor dramatischer Mangellage.

Aus dem Unternehmerlager kommt harte Kritik an der Haltung von Politik und Verwaltung zum neuen Regionalplan. Dem Wirtschaftsstandort Aachen drohe ein herber Rückschlag.

Debatte um Regionalplan : IHK wirft der Aachener Politik Wirtschaftsfeindlichkeit vor Aus dem Unternehmerlager kommt harte Kritik an der Haltung von Politik und Verwaltung zum neuen Regionalplan. Dem Wirtschaftsstandort Aachen drohe ein herber Rückschlag.

Aus der Marktanalyse geht hervor, dass 85 Prozent der ausgewiesenen Gewerbeflächen in der Region Aachen bereits veräußert sind. Der Flächennutzungsplan müsse dringend angepasst werden, empfiehlt Pennings nachdrücklich. Das Angebot an sofort verfügbaren Flächen habe sich in den vergangenen fünf Jahren um nahezu 40 Prozent reduziert, stellt der Agit-Chef fest.