Zum Tod von Lothar Engels : Immer im Einsatz für die Kinder und den Karneval

Aachen Ungezählte Aachener kannten Lothar Engels als engagierten Gastronomen, Karnevalisten und Sportler mit großem Herzen für die Schwächeren. Jetzt ist der gebürtige Walheimer mit 53 Jahren völlig überraschend gestorben.

Wenn man ihn treffen – und in den Genuss seiner selbst hergestellten italienischen Spezialitäten kommen – wollte, wusste man ihn fast immer bei der Arbeit in seiner „Pasta Nudelmanufaktur“ in der Jakobstraße. Ungezählte Aachener haben das Lokal an der Ecke zur Johannes-Paul-II.-Straße, das Lothar Engels im Jahr 1999 übernommen hatte, nicht zuletzt als ideale „Anlaufstelle“ für so manche Feierstunde geschätzt.