„Fake News“ : Im Zeitungsmuseum wird gelogen wie gedruckt

Wahrheit oder Legende? Im Internationalen Zeitungsmuseum stehen Presserzeugnisse der besonderen Art im Fokus. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Nicht alles, was man derzeit an illustren Schagzeilen im Aachener Zeitungsmuseum liest, ist wirklich seriös. Was man von der neuen Ausstellung im Haus in der Pontstraße natürlich keineswegs behaupten kann.