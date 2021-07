Strukturen organisierter Kriminalität : Im Verfahren gegen Neonazis in Thüringen führt eine Spur nach Aachen

Mit einer großangelegten Razzia ist die Polizei im Februar in mehreren Bundesländern gegen das Neonazi-Netzwerk vorgegangen, hier im thüringischen Ballstädt. Foto: dpa/Michael Reichel

Aachen In Thüringen läuft ein Verfahren gegen Neonazis, es geht um Drogen und Waffen, Geldwäsche und Prostitution. In dem Fall in Untersuchungshaft ist auch ein 38-jähriger Aachener.