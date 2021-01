Kostenpflichtiger Inhalt: Klimafreundliche Pläne in Walheim : Im Steinbruch soll Wärme gebunkert werden

Ein guter Platz für ein Solarfeld mit Wärmespeicher: Im stillgelegten Steinbruch in Walheim plant die Stawag, ein neues Konzept zur klimaschonenden Wärmeversorgung zu realisieren. Noch muss jedoch die Finanzierung geklärt werden. Foto: Andreas Steindl

Aachen Mit Sonne heizen, und das selbst an trüben Wintertagen: in Walheim soll das möglich gemacht werden. Die Idee dazu hat vor knapp zehn Jahren erstmals eine kleine engagierte Initiative namens „Interessengemeinschaft Energie 2020“ aufgebracht. Jetzt zeigt sich auch die Stawag überzeugt, dass da was machbar sein müsste.