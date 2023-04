Arbeiten haben begonnen : Im Aachener Westpark gibt es bald eine Toilette – erst mal im Container

Nach Ostern wird im Westpark eine öffentliche Toilette aufgebaut – zunächst als Provisorium im Container. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Aachen In Aachen gibt es zu wenig öffentliche Toiletten. Nach jahrelangen Diskussionen soll sich das nun ändern. Den Anfang macht eine zunächst vorläufige Lösung im Westpark.

Gute Nachricht für alle, die im Park unterwegs sind und ganz dringend mal müssen. In den nächsten Wochen geht im Westpark in Aachen ein öffentliches WC mit zwei Toiletten in Betrieb. Das Klo in einem Container ist allerdings nur eine vorläufige Lösung. Im Laufe des Jahres – vielleicht auch erst 2024 – soll dann das geplante barrierefreie Toilettenhaus gebaut werden.

Wie es aussieht, kriegt Aachen damit tatsächlich ein erstes Stück jener Infrastruktur, die seit etlichen Jahren und von vielen Seiten gefordert wird: Öffentliche Toiletten, nicht nur für den Westpark, sondern auch für andere Grünanlagen und generell für Bereiche, in denen täglich viele Menschen unterwegs sind.

Das Westpark-Klo soll auch der Startpunkt zur Umsetzung des neuen „Konzepts öffentliche Toilettenanlagen für die Stadt Aachen“ sein, das der Hauptausschuss im November 2022 beschlossen hat. „Sicher ist, dass die heute in Aachen vorhandenen Anlagen den Bedarf nicht decken können“, stellte die Verwaltung vergangenen Herbst in der Vorlage für den Hauptausschuss fest. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, ein Konzept zur Aufstellung von öffentlichen Toilettenanlagen auf seine finanzielle Umsetzbarkeit hin zu prüfen und „mit geeigneten Partnern“ ein Kooperationsmodell auszuarbeiten.

Allerdings gibt es bislang keinen vom Rat verabschiedeten Haushaltsansatz für das von der Verwaltung skizzierte Konzept. Die Finanzierung von öffentlichen WC-Anlagen werde von der Verwaltung zurzeit noch weiter geprüft, teilt das städtische Presseamt auf Anfrage mit. Ein interessierter Drittanbieter sei ebenfalls noch nicht gefunden. Mit dem WC im Westpark soll dennoch endlich ein Anfang gemacht werden.

Nach Angaben der Stadt gibt es öffentliche Toiletten an den Standorten Elisengarten, Bushof, Park am alten Friedhof (Haaren), Parkplatz Auf der Hüls, Hangeweiher, Ferberpark, Brander Markt und Kornelimünster. Daneben gibt es Toilettenanlagen privater Betreiber, wie zum Beispiel der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof, sowie Toiletten in Gastronomie und Einzelhandel, die auch von Besuchern benutzt werden können.

Neben dem Westpark, der jetzt möglichst flott versorgt werden soll, sind weitere WC-Standorte im Gespräch. Wünsche gibt es etwa für die Bereiche Vaals-Grenze, Hollandwiese, Kurgarten/Stadtpark, Kennedypark, Frankenberger Park und Gründreieck Eilendorf.

Sofern das geplante Konzept umgesetzt wird, will die Stadt den Betrieb neuer Modulanlagen einem externen Dienstleister übertragen. Das Konzept sieht auch vor, mehr noch als bisher Toiletten in öffentlichen Gebäuden, etwa in den Bezirksämtern und anderen Verwaltungsgebäuden, während der Öffnungszeiten zugänglich zu machen. Vorbild könnte etwa die Toilette im Foyer des Verwaltungsgebäudes an der Lagerhausstraße sein.

Noch Baustelle: Am Eingang zum Westpark werden Leitungen für die WC-Anlage verlegt. Foto: MHA/Harald Krömer

Einzelhändler, Hoteliers und Gastronomen in Aachen sollen künftig ebenfalls verstärkt eingebunden werden. Sie könnten im Rahmen eines Kooperationsmodells und gegen eine Aufwandsentschädigung ihre Toiletten für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Gespräche mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und dem Handelsverband NRW hat es schon gegeben. In mehr als 200 Kommunen deutschlandweit gibt es ein solches Angebot bereits unter dem Namen „Nette Toilette“.

Sowohl Dehoga als auch der Handelsverband wollen in Aachen allerdings lieber ein eigenes Kooperationsmodell entwickeln, das den Charme hätte, dass keine Lizenzgebühren fällig würden, und das auch für Gäste aus dem Ausland besser verständlich sein soll. Der Aachen Tourist Service, das Eurogress und die Industrie- und Handelskammer sollen ebenfalls beteiligt werden.

Zurück zum Westpark: Nach Angaben der Verwaltung werden zunächst am Eingang zum Westpark Leitungen für Wasser, Abwasser und Strom verlegt. Dafür ist die Fahrbahn im Übergang von Gartenstraße und Lochnerstraße für einige Wochen komplett gesperrt. Danach wird die Doppeltoilette in einem Container aufgestellt.