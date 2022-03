Pilotfolge von I.T.E.M.S. : Im Aachener Wald wird gedreht

Der Hauptweg in den Aachener Wald kann auch während der Dreharbeiten genutzt werden. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die Stadt Aachen hat Dreharbeiten im Aachener Wald auf zwei Flächen am Karlshöher Höhenweg genehmigt. In den kommenden Tagen wird dort eine Pilotfolge der Serie I.T.E.M.S. gedreht.

Vom 30. März bis 3. April 2022 wird im Aachener Wald eine Pilotfolge der Fantasy- und Action-Serie I.T.E.M.S. gedreht. Die Arbeiten beginnen nach Angaben der Stadt Aachen morgens um 8 Uhr und dauern bis 20 Uhr am Abend. Die Filmcrew besteht aus bis zu 40 Personen. Auch eine Nebelmaschine wird zum Einsatz kommen. Der Hauptweg in den Aachener Wald kann auch an den Drehtagen genutzt werden.