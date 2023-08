Umbau geht weiter : Im Freibad Hangeweiher naht das Saisonende

Aachen Die Saison in Aachens einzigem Freibad ist verkürzt. Ab Anfang September beginnt der dritte Abschnitt der schon seit Jahren laufenden Umbaumaßnahmen.

Gerade darf man den Eindruck gewinnen, dass der Sommer doch noch so etwas wie Badewetter in petto hat. Doch wer in Aachens einzigem Freibad am Hangeweiher Abkühlung sucht, sollte sich beeilen. Denn schon in neun Tagen, am 31. August, wird dort der letzte Badetag sein, die Saison ist verkürzt. Aus gutem Grund: Dann beginnt der dritte Abschnitt der schon seit Jahren laufenden Umbaumaßnahmen.