Fahrzeug beschlagnahmt : Illegales Autorennen auf der Jülicher Straße

Einen denkbar schlechten Ort für eine ohnehin schlechte Idee haben sich zwei Autofahrer am Sonntagvormittag ausgesucht. Wie die Polizei mitteilt, kam es auf der Jülicher Straße in Aachen zu einem illegalen Autorennen zwischen zwei hochmotorisierten Fahrzeugen. Was beide Fahrzeugführer nicht registrierten: In der Schlange hinter ihnen befand sich ein Streifenwagen, der das Rennen beobachten konnte. Die Polizisten konnten ein Fahrzeug, einen Ferrari, anhalten. Das zweite Fahrzeug – laut Mitteilung der Polizei vermutlich ein Pkw der Marke BMW – konnte sich der Kontrolle entziehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten sowohl das Fahrzeug als auch den Führerschein. Sie fertigten zudem eine Strafanzeige an.