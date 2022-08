Debatte um Regionalplan : IHK wirft der Aachener Politik Wirtschaftsfeindlichkeit vor

Platz ausgereizt? Das Gewerbegebiet Eilendorf-Süd könnte laut Regionalplan-Entwurf noch Zuwachs vertragen. Die Stadt will das allerdings zurückweisen. Foto: Andreas Steindl

Aachen Aus dem Unternehmerlager kommt harte Kritik an der Haltung von Politik und Verwaltung zum neuen Regionalplan. Dem Wirtschaftsstandort Aachen drohe ein herber Rückschlag.

Für die Aachener Industrie- und Handelskammer (IHK) und offenbar auch viele ortsansässige Unternehmer ist die Zeit der vornehmen Zurückhaltung vorbei. Die politische Großwetterlage in der Stadt nennt Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK, inzwischen offen „wirtschaftsfeindlich“. Auslöser für diesen Frontalangriff auf die gesamte Aachener Politik sind die aktuelle Diskussion um den neuen Regionalplan im Regierungsbezirk Köln und der Streit um weitere Gewerbeflächen.

Am Mittwoch steht im Rat die finale Beratung über die Stellungnahme der Stadt Aachen zu dem vorliegenden Entwurf an. Die vorhergehenden Diskussionen in den Fachausschüssen lassen bereits erkennen, dass die Stadt zahlreiche Einwände geltend machen wird und viele zur Bebauung vorgesehenen Flächen unbebaut lassen will und als Grünzüge oder Landschaftsschutzgebiete auch im Regionalplan markieren lassen will. Aus Sicht der IHK ist das nicht nachvollziehbar und schwer zu akzeptieren.

Die Verwaltung bezieht sich dabei auf den geltenden Flächennutzungsplan Aachen 2030, auf den sich die Politik vor zwei Jahren nach hartem Ringen verständigt hat. Fatal, wie Bayer findet, denn der Regionalplan geht weit darüber hinaus und soll die Randbedingungen für die städtische Weiterentwicklung bis mindestens 2045 festlegen. Dass die Stadt nun Chancen ausschlagen wolle, die ihr mit dem Regionalplan geboten würden, sei verantwortungslos. Dem Wirtschaftsstandort Aachen drohe ein herber Rückschlag.

Symptomatisch sei eine etwa fünf Hektar große Fläche in Eilendorf-Süd, die im Regionalplan-Entwurf zur gewerblichen Nutzung vorgesehen ist, die die Stadt jedoch für die Kaltluftzufuhr und als Erholungsraum freihalten will. „Wenn man sie angeboten kriegt, darf man sie nicht ausschlagen“, meint Bayer. Denn der Gewerbeflächenmangel in der Stadt sei eklatant.

Laut Prognose fehlen in Aachen mehr als 100 Hektar Gewerbeflächen, was dazu führt, dass die städtischen Wirtschaftsförderer schon heute regelmäßig Interessenten abweisen müssen. „Unternehmer kommen als Bittsteller zur Stadt und haben das Gefühl, überhaupt nicht willkommen zu sein“, so Bayer. Im Umland sehe das anders aus. „Da kämpfen die Kommunen um jeden Hektar, Aachen will nicht mal die, die man ihr zugesteht. Hier scheint der Strukturwandel völlig ausgeblendet zu sein“, so Bayer.

Der Verwaltung wirft er darüber hinaus vor, mit falschen Zahlen zu operieren. So werde in der städtischen Stellungnahme behauptet, es gebe in Aachen noch eine Verfügungsmasse für Gewerbeansiedlungen von 76 Hektar, „in Wahrheit sind es nur noch rund 26 Hektar“. So seien insbesondere in den Gewerbegebieten Avantis und Brand die meisten Flächen längst vergeben.

Bayer wirft sowohl der Verwaltung als auch der gesamten Politik vor, sich vor harten Fakten und ebenso wichtigen Diskussionen wegzuducken. Neue Fahrradwege reichten nicht, um die Stadt voranzubringen, warnt er. Der Eindruck vieler Unternehmer: „Die Wirtschaft steht in der aktuellen Prioritätenliste der Aachener Politik an letzter Stelle.“

Das ist auch den Debatten in den Sozialen Medien zu entnehmen. „Wozu setzen wir uns eigentlich ein, damit Startups und Digitalisierung made in Aachen wachsen und den Wohlstand hier verbessern, statt nach Köln, Berlin oder München abzuwandern? Was soll das, liebe Stadt Aachen?“, fragte jüngst der Aachener Software-Unternehmer Oliver Grün und löste damit eine intensive Debatte aus, in die auch Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen eingriff.

Sie verwies dabei vor allem auf den Konsens, den man in Aachen mit dem Flächennutzungsplan gefunden habe. Und der soll offenbar nicht gefährdet werden. Überzeugend ist das für viele Unternehmer nicht. Der Regionalplan eröffne Optionen für Jahrzehnte, die man fahrlässig ausschlage, findet etwa Andreas Bauer von der Aachener Software-Schmiede Bauer und Kirch. „Die Politik sollte schon genau erklären, warum sie auf Chancen verzichtet.“

Auch Bayer verweist darauf, dass es ja keinen Zwang gebe, Gewerbeflächen zu entwickeln. Eine Ausweisung müsse den Vorgaben des Umwelt- und Klimaschutzes entsprechen, sagt auch er. Dennoch hält er die Zeit für gekommen, die Aachener Politik in die Pflicht zu nehmen: „Wir müssen gucken, dass die Wirtschaft wieder einen anderen Stellenwert einnimmt.“

Dass dies die Debatte um den Regionalplan auf den letzten Metern noch entscheidend drehen kann, ist unwahrscheinlich. Die großen Fraktionen ziehen bislang an einem Strang und folgen der Verwaltungsvorlage. Ausdrücklich loben die Protagonisten den Trend, mehr Flächen für den Naturschutz freizuhalten und stattdessen vorhandene Flächen besser auszunutzen oder zu recyceln.