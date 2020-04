Kostenpflichtiger Inhalt: Der singende Kommissar : „Ich will Botschaften vermitteln, und zwar authentisch“

Oliver Schmitt arbeitet als Kriminalhauptkommissar bei der Aachener Polizei. Bundesweit berühmt wurde der 49-Jährige, der auch Sänger ist, aber als Stimme der Kampagne „Zusammen“ von Stadt und Städteregion. Foto: Harald Krömer

Aachen Auch wenn noch nicht jeder Aachener den Namen Oliver Schmitt kennt, so wird mittlerweile fast jeder in der Stadt von ihm gehört haben. Schmitt ist derjenige, der der Kampagne „Zusammen“ von Stadt und Städteregion seine Stimme geliehen hat. Seine Version von „Immer wieder geht die Sonne auf“ von Udo Jürgens ist seit Wochen in den Straßen zu hören.