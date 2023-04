Weißclown Gensi begeistert bei Roncalli : „Ich spüre, wenn das Publikum glücklich ist“

Begeistert mit seinen magischen Auftritten bei Roncalli: Weißclown Gensi setzt vor allem auf leise Poesie statt lauter Lacher. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Aachen Gensi ist der stille Poet in der Manege des Circus Roncalli, der derzeit in Aachen gastiert: Fulgenci Mestres begeistert als Weißclown das Publikum mit seiner feinen Kunst. Seit 16 Jahren ist er bereits dabei.

Fulgenci Mestres, Jahrgang 1965, jüngstes von acht Kindern, spanischer Schauspieler und Artist, ist ein wahrer Feingeist, der aus seinen Erfahrungen, Begegnungen und Herausforderungen schöpft und dennoch stets bei sich bleibt – ruhig, freundlich, zugewandt konzentriert: Als vornehmer Weißclown Gensi begeistert er noch bis zum 1. Mai das Publikum in der rotgoldenen Welt des Circus Roncalli, der zurzeit auf dem Gelände des ALRV an der Krefelder Straße in Aachen gastiert – ein Magnet für alle, die Zirkusromantik lieben.

Seit inzwischen 16 Jahren ist Mestres bereits Mitglied der Roncalli-Familie und damit einer der dienstältesten Künstler seines Genres bei einem Zirkus. Spricht man ihn darauf an, lächelt er nur. Ja, das war damals einen gute Entscheidung, sagt er schlicht.

Als der im katalanischen Vilafranca del Penedès geborene Künstler 2005 Mitglied im Theater- und Clowntrio Monti & Cia mit Joan Montanyès und Oriol Boixander war, sah ihn Roncalli-Gründer Bernhard Paul auf einer DVD. Er lud die Truppe zum Gastauftritt ein und spürte die besondere Ausstrahlung von Mestres. Er bot ihm ein Solo-Engagement an. Mestres blieb und wuchs in der Poesie der leisen Töne. Bei furiosen Gruppen wie La Fura dels Baus oder bei Produktionen des Teatre Nacional de Catalunya hat er mitgewirkt. Bei Roncalli hatte er seinen Platz gefunden.

Als studierter Theaterwissenschaftler mit einer abgeschlossenen musikalischen Ausbildung bietet er bis heute viele künstlerische Facetten. „Ich spiele rund zehn Musikinstrumente“, sagt er. Klar: Geige, Violine, aber auch „singende Säge“, Harfe, Klangschalen, Flaschen, Glocken, Fingerflöten, Akkordeon. Eine Gesangsausbildung hat er ebenfalls. Bei ihm ist alles gut durchdacht. „In Innsbruck kam ich zu einer Glockengießerei“, erinnert er sich. „Da hatte ich die Gelegenheit, einen Tag lang alle Klangschalen dort in einem großen Raum anzuschlagen.“ Endlich legte er sich auf zwei Klänge fest. „Zwei Oktaven, schön für meinen Auftritt, sie wurden extra gefertigt“, sagt er versonnen. „Musik geht zu Herzen, viel mehr als alle Worte.“

Das zeigt er als Gensi im aktuellen Programm „All for Art for All“ in Aachen. Wenn er mit seinem Gruß „Hochverehrtes Publikum, liebe Kinder“ ohne Eile die Manege durchschreitet, hört man nicht einmal mehr das Knistern eines Bonbonpapiers, und der Trubel seiner temperamentvollen Mit-Clowns ist verflogen. „Ich bin so ein bisschen wie ihr Lehrer“, lächelt Mestres. „Mein Wunsch ist es, dem Publikum Poesie nahezubringen, da geht es nicht um lautes Lachen.“ Wenn er Glöckchen verteilt und das gemeinsame Lied gelingt, sind alle glücklich – einfach so.

Im romantischen Garderobenwagen bereitet Gensi, alias Fulgenci Mestres, sich stets mit viel Aufwand auf seine Darbietungen vor – ebenso wie die Manege ein magischer Ort für ihn. Foto: MHA/Harald Krömer

Mestres, schlank, aufrecht, beginnt gut zwei Stunden vor einer Vorstellung mit der Verwandlung zum Weißclown. Die weiße Theaterschminke trägt er lückenlos und mit routinierten Bewegungen auf, dann kommen alle Feinheiten – jeder Clown hat sein persönliches Gesicht. Der schmale Garderobenwagen, ein Sammlerstück aus den 1920er Jahren mit schöner Holzvertäfelung, ist dabei ein wichtiger Ort. Hier hat er zusammen mit Bernhard Paul gesessen, der gleichfalls leidenschaftlicher Clown ist, hier leuchtet nur das Licht um den Spiegel.

„Es ist eine Meditation für mich, Schritt für Schritt gehe ich hinein in die Rolle des Gensi“, sagt Mestres. „Ich könnte nie von jetzt auf gleich auftreten. Ich brauche diese Transformation.“ Zu seinen poetischen Geschichten in der Zirkusarena gehört eine gewisse Distanz trotz freundlicher Nähe. Trägt er die Maske des Weißclowns, ist mit dem Kostüm der Rollenwechsel perfekt.

Traditionell zeichnen sich Weißclowns durch edle Kleidung und schöne Stoffe aus. „Ja, das stimmt“, nickt er. „Bei mir ist gleichfalls der Bezug zu meiner Heimat und zum Motto rund um die Kunst wichtig.“ So hat er das Team der Roncalli-Kostümwerkstatt gebeten, sich an Werken des Künstlers Antoni Gaudí zu orientieren, besonders an den splittrig-spiegelnden Elementen, aus denen Gaudí für seinen Park Güell in Barcelona Fantasie-Wesen geschaffen hat. Gensis Kostüm mit blauen und weißen Strukturen ist ein Abbild von Gaudís Kunst und eine Verbeugung vor der Figur des Harlekins – jener legendären Gestalt, die es bereits vor dem Arlecchino der Commedia dell’arte gab. In Barcelona hat Mestres zudem noch eine Wohnung – und zahlreiche Verwandte in der Region.

Bei allen Reisen ist es für den Katalanen wichtig, die Kraft des Ortes zu spüren, an dem der Zirkus gastiert. Die Antiquariate auf der ganzen Welt durchforscht er nach alten Zirkusbüchern. Aachen? Er strahlt. „Ich kannte den Namen der Stadt als Aquisgrán noch bevor ich wusste, dass ich einmal hier sein würde“, erzählt er. „Karl der Große, sein Feldzug gegen die Mauren nach Nordspanien, der Dom mit all den Schätzen, das Oktogon, die Schreine – das ist alles magisch“, schwärmt er und weiß sogar von der rosa blühenden Rose auf der Südseite des Doms, die als Ableger des tausendjährigen Rosenstocks am Hildesheimer Dom gilt. „Ich habe das Dreiländereck erlebt und war mit Freunden in Monschau, wunderschön.“