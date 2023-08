Krieg in der Ukraine : „Ich kann diesen Hass nicht begreifen“

Wand der Erinnerung in Kiew: Die Fotos erinnern an ukrainische Soldaten, die im Krieg gegen Russland gefallen sind. Foto: dpa/Jae C. Hong

Aachen/Chernihiv Erstmals nach Beginn des russischen Angriffskriegs ist die in Aachen lebende Ukrainerin Anna Kysil (30) zurück in ihre Heimat gereist. Wir veröffentlichen Auszüge aus ihrem sehr persönlichen Bericht.

Lviv

Kyjiw

Bakhmatsch

Nizhyn

Baturyn

Chernihiv

Abreise

Anreise

Dies ist meine erste Reise nach Hause in den letzten anderthalb Jahren und ich habe große Angst. Ich habe Angst vor meinen Gefühlen und davor, was ich sehen werde.

Während ich auf den Zug von Przemyśl nach Lviv warte, treffe ich einen Journalisten aus Großbritannien. Er ist mit seinem Hund auf dem Weg zurück nach Kyjiw. Er ist verliebt in Kyjiw und erzählt auf Instagram darüber.

Info Eindrücke aus einem geschundenen Land Am Tag der russischen Invasion, 24. Februar 2022, ist Anna Kysil in Aachen eingetroffen. Zuvor hat die seit 2015 in Deutschland lebende Ukrainerin in Kempten im Allgäu gearbeitet und von dort aus mehrmals im Jahr ihre Familie in der Ukraine besucht. Mit Beginn des Angriffskriegs hat sich das geändert. Inzwischen hat sie mit Gleichgesinnten den Verein „Ukrainer in Aachen“ gegründet, Hilfen für ihr Land organisiert und erfolgreich eine Städtepartnerschaft zwischen den Städten Aachen und Chernihiv in der Ukraine initiiert. Vor wenigen Wochen ist sie erstmals wieder in die Ukraine gereist und hat viele Eindrücke festgehalten, die wir in Auszügen veröffentlichen. Auf ihren Wunsch hin behalten wir die ukrainische Schreibweise von Städte- und Eigennamen bei.

Weil er Russian Studies studiert hat, spricht er fließend Russisch. Seit dem 24. Februar hat er beschlossen, nur noch Ukrainisch zu sprechen und damit die ukrainische Sprache zu unterstützen. Ich muss zugeben, er macht das super. Da er sowohl Russisch als auch Ukrainisch gut beherrscht, hilft ihm das bei seiner Arbeit – er entlarvt die Mythen der russischen Propaganda und informiert die Briten über die Ereignisse in der Ukraine.

Lviv

Am Hoteleingang auf der rechten Seite stehen Aufrufe, nicht die Sprache des Okkupanten zu sprechen und auf Ukrainisch umzuschalten. Es erinnert mich an meinen neuen Bekannten aus Großbritannien. Auf der linken Seite sind Schilder angebracht, die auf den Luftschutzbunker hinweisen.

Lviv gehört zu den Städten, in die man sich auf den ersten Blick und für immer verliebt. In den engen Gassen der Lviver Altstadt kann man sich verlaufen, aber auch zur Ruhe kommen. In duftenden Cafés, majestätischen Kathedralen und im Lokalkolorit.

Anna Kysil mit der ukrainischen Bloggerin Sofia in der Altstadt von Lviv. Foto: MHA/Anna Kysil

Dort treffe ich meine Lieblingsbloggerin krapka.krapka, Sofia, eine Botschafterin für alles Ukrainische. Sie schreibt über die ukrainische Kultur, Sprache, Kunst und Traditionen. Ein paar Schritte weiter stoße ich auf Andriy Yarmolenko, ein ukrainischer Künstler, Illustrator und Designer, Art Director der „Ukrainischen Wochenzeitung“. Er entwarf Aufnäher für Hunderte von Euromaidan-Teilnehmern und Soldaten. Heute sammelt er Geld für die ukrainischen Streitkräfte, indem er patriotische Postkarten verkauft und Plakate und Grafiken für weltweite Aktionen und Demonstrationen gestaltet.

Die historische Innenstadt wurde 1998 in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen. Sie ist ein Zeugnis für das Zusammenleben ethnischer Gruppen mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Traditionen, von Polen, Ukrainern, Deutschen oder Armeniern. Die Menschen versuchen, diese jahrhundertealte Geschichte zu bewahren. Doch der Krieg macht es unmöglich.

Im Stadtzentrum befindet sich eine Ausstellung über die von den Russen zerstörten ukrainischen Kulturstätten. Um die Ecke steht eine Gedenktafel für die Gefallenen, davor frische Blumen. Und in der Kathedrale hängen Hunderte von Fotos ukrainischer Kinder und Soldaten, die von den Russen getötet wurden, und weiße Papiervögel, die in den Himmel steigen.

In der Kathedrale von Lviv erinnern Fotos und Papiervögel an die Opfer des Kriegs. Foto: MHA/Anna Kysil

Auf den Straßen sehe ich unsere Jungs und Mädels, die gekämpft und unser Land verteidigt haben. Darunter ist ein Soldat mit einer bionischen Prothese anstelle seines rechten Beins. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich schaue zuerst weg. Dann erinnere ich mich an die Danke-Geste, lege meine Hand auf mein Herz, schaue ihm direkt in die Augen und nicke leicht mit dem Kopf. Er versteht und lächelt zurück. Unser Land wird ein Land der Menschen mit Behinderungen sein, also müssen wir uns daran gewöhnen und nicht wegschauen.

Jemand hat einen Arm oder ein Bein verloren, jemand hat sein Augenlicht verloren und kann nicht mehr sehen. Ich erinnere mich an das Gedicht „Jetzt werde ich deine Augen sein“ von Serhiy Zhadan, das ich beim Karlspreis 2023 vorgetragen habe. Es ist kein Gedicht, es ist unsere Realität.

Die Stadt lebt weiter. Sie ist für die Binnenvertriebenen zu einer zweiten Heimat geworden und gibt ihnen Hoffnung. In Restaurants ist ukrainische Musik zu hören, und im Fernsehen werden Animationen des brennenden Kremls gezeigt. Das ist meisterhaft und beruhigend, denn dann gäbe es niemanden mehr, der ukrainische Städte zerstören könnte. Aber halt, es gibt immer noch 80 Prozent der Russen, die mit den Aktionen der russischen Regierung einverstanden sind.

Es ist Abend und ich laufe, um den Nachtzug nach Kyjiw zu erwischen. Das Geräusch des Zuges ist sehr beruhigend und erinnert mich an meine Kindheit, als wir jeden Sommer von Bakhmatsch im Chernihiv-Gebiet nach Kowel fuhren.

Kyjiw

Als ich als Studentin aus Bakhmatsch nach Kyjiw kam, ging ich immer zu McDonald’s. Jetzt laufe ich zu „Puzata Khata“ am Südbahnhof. Das ukrainische Essen ist unglaublich. Gott, wie habe ich das vermisst!

Zwischen dem Nord- und dem Südbahnhof befindet sich eine Wand, auf der die Geschichte der russischen Aggression seit 2014 dargestellt ist. Damals war ich aktiv an der Revolution der Würde beteiligt und erinnere mich mit Schmerz an diese Ereignisse. Bis heute kann ich nicht begreifen, wie sehr uns die Russen hassen.

Während ich auf ein Taxi warte, sehe ich, dass die Fenster des Bahnhofs nicht verglast sind. Dies ist das Ergebnis eines weiteren Angriffs der russischen Föderation auf die friedliche Stadt Kyjiw. Sirenen sind hier fast jede Nacht zu hören. Die Stadt wird beschossen, bombardiert und von iranischen Drohnen angegriffen. Man kann hier jederzeit getötet werden.

Tausende gelb-blaue Fahnen wehen auf dem Unabhängigkeitsplatz. Die Angehörigen der gefallenen Soldaten und Soldatinnen haben sie dort aufgestellt. Tränen schießen mir in die Augen. Wie viele Fahnen fehlen noch? Mariupol, Donezk, Luhansk und Hunderte andere ukrainische Städte und Dörfer. Wenn alle Gebiete befreit sind, werden uns die Zahlen schockieren, denke ich.

Es gibt Panzerabwehr-Igel und große Behelfsbauten auf den Straßen. Es gab Straßenschlachten um Kyjiw. Ich sehe ausgebrannte Autos neben dem Haus einer Freundin von mir. Die Trümmer der Drohne sind hier heruntergefallen und haben sie getroffen. Die Fenster ihres Balkons wurden zertrümmert und jetzt kann sie sich nicht entscheiden, ob sie die Fenster verglasen oder warten soll.

Ungewöhnliche Ausstellung unter freiem Himmel: Sie zeigt zerstörte Waffen. Foto: MHA/Anna Kysil

Ich übernachte bei ihr und wache gegen 1.30 Uhr durch Sirenengeheul auf. Ich renne aus dem Zimmer und weiß nicht, was ich tun soll. Anastasia richtet im Flur ein Bettenlager ein. Ihr Mann trägt schnell den fünfjährigen Sohn aus dem Zimmer. Ich lege mich neben den Kleinen. Anastasia liest im Telegramm, welche Art von Raketen fliegen und woher sie kommen. Sie überlegt, ob wir noch die Möglichkeit haben, in den Bunker zu gehen oder zur Metro zu fahren. Sie entscheidet sich dafür, hinter zwei Wänden zu bleiben und betet. Ich bin froh, dass ich nicht alleine in einer Mietwohnung im siebten Stock bin. Ich weiß nicht einmal, wo der Luftschutzkeller ist.

Am Morgen gehen alle wieder ihren Geschäften nach, ich mache mich auf den Weg zum Mychajliwska Platz. Dort gibt es eine Open-Air-Ausstellung zerstörter russischer Militärausrüstung. Es ist schrecklich. Wie rechtfertigen sie für sich diesen Krieg?

Außerdem gibt es eine Ausstellung mit Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg und dem russisch-ukrainischen Krieg. Was die Nazis den Polen, Juden und anderen Menschen angetan haben, tun die Russen jetzt den Ukrainern an.

Ich treffe einen Bekannten, mit dem ich an der gleichen Universität in Nizhyn studiert habe. Er ist Tätowierer und sagt, dass in letzter Zeit die Zahl der Menschen, die sich etwas Patriotisches stechen lassen wollen, zugenommen hat. Ich bin auch hierhergekommen, um mir ein Tattoo stechen zu lassen: den Buchstaben „Ї“.

Ein Buchstabe als Symbol des Widerstands. Foto: MHA/Anna Kysil

Er ist ein Symbol für die Einzigartigkeit der ukrainischen Sprache. Er ist ein Symbol der ukrainischen Identität und wird in den besetzten Gebieten als Zeichen des Widerstands verwendet.

In Gesprächen mit Freunden wird mir klar, dass jeder anders auf die ständige Bedrohung reagiert. Nicht jeder geht in den Bunker, nicht immer hat man mitten in der Nacht genug Kraft. Eine Bekannte zieht sich immer einen schönen Pyjama an. Falls eine russische Rakete ihr Haus trifft und sie später gefunden wird, möchte sie gut ausschauen. Eine andere Bekannte dreht sich einfach mit dem Gesicht zur Wand, damit das Glas bei einem möglichen Einschlag nicht ihr Gesicht zerschneidet.

Zuerst erschrecken mich diese Reaktionen, aber dann wird mir klar, dass es sich um eine normale Funktion des Nervensystems handelt. Seit mehr als einem Jahr werden die Menschen von schrecklichen Nachrichten überwältigt und retten sich auf diese Weise. Ständige Sirenen sind anstrengend. Man sieht oft müde Menschen auf der Straße, aber sie leben weiter, kämpfen und engagieren sich.

Bakhmatsch

Nun sitze ich im Zug in meine Heimatstadt. Meiner Meinung nach gibt es in Bakhmatsch den schönsten Bahnhof. Meine Stadt war besetzt. Hunderte von russischen Panzern fuhren im Februar, März und April 2022 durch die Stadt in Richtung Kyjiw, bis unsere Streitkräfte sie an die Nordgrenze drängten. Die Einheimischen sagen, dass sie eine Menge Waffen und Musikinstrumente dabei hatten. Sie planten, in drei Tagen eine Parade im Zentrum von Kyjiw abzuhalten. Doch der Blitzkrieg scheiterte. Sie wurden von einfachen Leuten aufgehalten, die die Panzer stoppten und ihre Städte verteidigten.

Vom Krieg bisher verschont: das prachtvolle Bahnhofsgebäude von Bakhmatsch. Foto: MHA/Anna Kysil

Morgen ist die Abschlussfeier meiner Schwester im Nizhyner Lyzeum. In Nizhyn habe ich meinen Abschluss in Germanistik an der Mykola-Gogol-Universität gemacht. Die Universität ist nach dem ukrainischen Schriftsteller benannt, der hier studiert hat. Er und seine Werke wurden vom russischen Reich gestohlen und vereinnahmt, wie viele andere auch. Seine Persönlichkeit ist sehr geheimnisvoll und erfordert Nachforschungen, aber es ist definitiv falsch anzunehmen, dass er ein russischer Schriftsteller ist.

Im Сhernihiv-Gebiet ist die Sirene fast jede Nacht zu hören. Die Russen schicken ihre Drohnen aus Russland und Belarus nach Kyjiw.

Nizhyn

Wir sind wegen der Abschlussfeier meiner Schwester hier. Es werden Lieder gesungen, Urkunden und Medaillen verteilt. Hier mischt sich Freude mit Traurigkeit, denn das alles geschieht vor dem Hintergrund des Krieges.

Ich habe diese Stadt immer noch als friedlich in Erinnerung. Im Garten haben wir die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden verbracht. Wir sind zu Partys gegangen, haben getanzt und Spaß gehabt, bis die Sonne aufging. Die Abschlussparty meiner Schwester dauert nur bis 22 Uhr, denn in der Region Сhernihiv gilt eine Ausgangssperre von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens. Die „besten“ Jahre der Schulzeit meiner Schwester sind vorbei. Diese Kinder haben die Corona-Pandemie erlebt und erleben nun den russisch-ukrainischen Krieg mit jeder Zelle ihres Körpers. Dieser Krieg hat sie stärker gemacht, aber er hat ihnen auch die Kindheit geraubt, einigen von ihnen das Zuhause, anderen die Familie.

Baturyn

Die erste Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1625, aber die Stadt wurde vor allem während der Herrschaft von Ivan Masepa bekannt. Baturyn war die Hauptstadt des Hetmanats, deshalb gibt es hier viele historische Denkmäler. Die Zitadelle der Festung Baturyn erinnert an die stürmische Zeit der Kosakenkriege.

Baturyn ist in der Ukraine auch für das Massaker vom November 1708 bekannt. Die russische Armee hat die Stadt damals komplett zerstört und Tausende Einwohner unabhängig von Alter und Geschlecht brutal ermordet.

Die rekonstruierte Festung von Baturyn. Foto: MHA/Anna Kysil

Im Untergeschoss einer Kirche befinden sich Särge mit den Überresten der Baturyn-Tragödie, zumeist Kindersärge. An den Wänden hängen Fotos von Kindern, die bei der russischen Aggression von 2022-2023 getötet wurden. 315 Jahre später töten die Russen immer noch rücksichtslos die Ukrainer:innen.

Ich zünde eine Kerze an und starre in die Dunkelheit. Ich habe wieder die Fotos von Bucha, Irpin, Mariupol, Izyum vor Augen. Ich denke, dass uns alle die Zahl der getöteten Zivilisten nach der Räumung unserer Gebiete erschrecken wird.

Chernihiv

Ich konnte nur vier Tage zu Hause bleiben. Mehr Zeit hatte ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall sehr bald wiederkommen. Auch wenn der Krieg da tobt.

Ich fahre sehr früh nach Chernihiv. Der Straßenbelag ist größtenteils repariert, aber es gibt viele Kriegsspuren am Straßenrand. Verbrannte Tankstellen und zerstörte Häuser, verbrannte Wälder, von Artillerie verursachte Löcher und ein Denkmal für einen erschossenen Soldaten, der in den ersten Tagen seine Heimatstadt verteidigte.

Die Russen versuchten, die Stadt durch Bombenabwürfe und Artilleriebeschuss einzunehmen. Ein Hotel im Stadtzentrum, ein Stadion, Schulen, Bibliotheken und Wohngebäude wurden zerstört. In der Nähe gibt es keine militärischen Einrichtungen. Sie taten dies absichtlich, um so viele Menschen wie möglich zu töten und so viel wie möglich zu zerstören. Eine Zeit lang war die Stadt umzingelt, russische Truppen versuchten, in die Stadt einzudringen. Aber alle Versuche scheiterten. Am 6. März 2022 verlieh der Präsident der Ukraine Volodymyr Zelenskyi Chernihiv die Ehrenauszeichnung „Heldenstadt der Ukraine“.

Die Stadt Aachen hat eine Partnerschaft mit der Stadt Сhernihiv unterzeichnet, und unser Verein „Ukrainer in Aachen“ ist der Initiator und Vermittler dieser Partnerschaft. Ich treffe mich mit Natalia Kholchenkova von der Abteilung für internationale Beziehungen.

Im Verwaltungsgebäude ist es dunkel, weil die Fenster mit Sandsäcken abgedeckt sind. In einem der Fenster ist ein riesiger Generator zu sehen, einige Fenster sind mit Folie abgedeckt. Sie haben es nicht eilig, sie wiederherzustellen.

Das einstige Hotel „Ukraine“ ist heute eine Ruine. Foto: MHA/Anna Kysil

Die Verwaltung ist mit dem Wiederaufbau von Wohnhäusern beschäftigt. In den kommenden Tagen werden wir mit der aktiven Zusammenarbeit beginnen, die ersten Termine stehen bereits im Kalender.

Ich fahre am Hotel „Ukraine“ vorbei. Es ist eine Ruine. In den Nachbargebäuden gibt es keine Fenster mehr, sie wurden von der Druckwelle weggesprengt. Die Stadt war einst in voller Blüte. Heute erholen sich die Bewohner:innen von der russischen Aggression und versuchen weiterzuleben, so gut sie können.