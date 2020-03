Kostenpflichtiger Inhalt: Der Fall Saddam H. : „Ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt“

Glücklich aus der Abschiebehaft entlassen: Saddam H., hier mit seiner Ausbildungsbetreuerin Natascha Lehnen von der Qualifizierungsinitiative Lowtec. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Am Tag nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft überwogen bei dem 22-jährigen Saddam H. die Glücksgefühle: „Einfach unglaublich, wie viel Unterstützung und wie viel Liebe ich erlebt habe“, sagt er. Doch auch die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in den zurückliegenden Tagen ist nicht vergessen: „Ich habe mich noch nie so unterdrückt und hilflos gefühlt.“