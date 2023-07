Streng limitierte Sneaker : Am Aachener Dahmengraben hängt das Kapital an der Wand

Sind mit einem neuen Laden an den Dahmengraben gezogen: Melvin Slangen (l.) und Edward Tuffour verkaufen bei Hyping Trail limitierte Sneaker. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Aachen Bei Hyping Trail gehen Schuhe über die Ladentheke. Doch nicht einfach irgendwelche, verkauft werden am Dahmengraben limitierte Sneaker. Einst aufgrund ihrer Bequemlichkeit erworben, sind die Treter mittlerweile eine richtige Wertanlage.

Auf den ersten Blick wirkt der neue Laden am Dahmengraben wie ein gewöhnliches Schuhgeschäft: 42 Sneaker an einer Wand, 64 an der nächsten, ein paar Aufsteller und dazwischen einige Kleiderstangen mit einer Handvoll Textilien. Wer allerdings bei Hyping Trail einkauft, hat eigentlich nicht vor, seine Errungenschaften zu tragen. Zumal ein Paar Sneaker auch schon mal für eine vierstellige Summe über die Ladentheke gehen kann.

„Sneaker, insbesondere limitierte Modelle, sind eine richtige Wertanlage“, sagt Geschäftsführer Melvin Slangen. Eines der teuersten Paar Schuhe, die der 30-Jährige aktuell im Laden hat, sind die Air Jordan 1 Low der Marke Nike, die in Zusammenarbeit mit dem Rapper Travis Scott und dem japanischen Designer Hiroshi Fujiwara von Fragment Design entstanden sind. Deren Marktwert liegt derzeit zwischen 1000 und 2000 Euro. Im August 2021 waren die Sneaker zum Einzelhandelspreis von 160 Euro auf dem Markt gekommen und in wenigen Minuten ausverkauft.

Eines der teuersten Paar Schuhe, die Melvin Slangen aktuell im Laden hat: die Air Jordan 1 Low der Marke Nike. Deren Marktwert liegt derzeit zwischen 1000 und 2000 Euro. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Sneaker-Modelle, bei denen die Hersteller mit bekannten Designern, Rappern und Sportlern zusammengearbeitet haben, sind besonders beliebt. „Der Wert der Schuhe steigt ebenfalls, sobald eine Berühmtheit diese getragen hat“, sagt Edward Tuffour, der Hyping Trail gemeinsam mit Melvin Slangen führt. Warum die sportlichen Schuhe so beliebt sind, kann der 23-Jährige einfach zusammenfassen: „Schuhe machen Menschen, sie sagen viel über die Persönlichkeit aus. Und Sneaker sind auch ein Stück weit Kunst.“

Das Potenzial der Sneaker hat Melvin Slangen bereits früh erkannt: „Mit elf Jahren habe ich bereits die ersten Schuhe gesammelt und auch verkauft.“ Mit dem leicht verdienten Taschengeld wuchs der Wunsch, einen eigenen Laden zu eröffnen. Da der Kerkrader dazu noch zu jung war, studierte er zunächst Marketing und Kommunikation am Vista College in den Niederlanden. Einen ähnlichen Weg ging auch Tuffour, der aus Vaals stammt. Er sammelte seine ersten Erfahrungen hingegen beim Personal Shopping beziehungsweise als Einkaufsberater.

Warum Käufer für bestimmte Sneaker teilweise tief in die Tasche greifen müssen, ist auf ein einfaches Prinzip der Marktentwicklung zurückzuführen: Angebot und Nachfrage. „Manche Schuhe gibt es nur 1000 bis 1500 Mal auf der Welt, dementsprechend begehrt sind sie dann auch“, sagt Slangen. Hinzu komme, dass einige Besitzer die Sneaker auch tragen. Dabei verlieren die Schuhe nicht nur schlagartig an Wert, sondern reduzieren zugleich die Anzahl neuwertiger Exemplare.

Wo sie suchen müssen, wissen die beiden Geschäftsführer ganz genau. Über die Jahre haben sie viele Kontakte geknüpft, wissen, welche Webseiten sie aufrufen müssen und wie sie die limitierten Schuhe auch erwerben können. „Wir schauen jeden Tag, welche Modelle demnächst herauskommen, und bereiten uns entsprechend vor“, sagt Slangen. Dabei reicht es nicht, sich die Erscheinungsdaten zu notieren. Die Geschäftsführer müssen teilweise auf Onlinebots – eine Software, die die Schuhe automatisch kauft – zurückgreifen, um überhaupt eine Chance zu haben, den Sneaker zu ergattern. „Durch die Sozialen Medien ist der Andrang besonders hoch, da muss man gut vorbereitet sein“, betont der 30-Jährige.

Zur Vorbereitung gehört ebenfalls, seine Kundschaft einschätzen zu können. Dies beginnt bei der Farbe der Schuhe und geht bis zur Größe. Die Größe der Sneakers kann zudem einen großen Einfluss auf den Preis haben, so sind ganz große und kleine Exemplare deutlich teurer. „Der Nike Dunk Low Grey Fog kostet in der Größe 40 rund 220 Euro, in 37 hingegen bis zu 500 Euro“, versucht Tuffour zu veranschaulichen und fügt hinzu: „Wir müssen gut einschätzen können, was unsere Kunden uns abkaufen.“

Ihren Laden am Dahmengraben haben Slangen und Tuffour bereits im März eröffnet. Seitdem haben sie rund 500 unterschiedliche Paar Schuhe und eine eigene Kleidermarke unter dem Namen „Within me“ im Sortiment. Regelmäßig sind die Geschäftsführer aber auch mit speziellen Aufträgen beschäftigt. „Wir können so ziemlich jeden Schuh anbieten, es ist nur eine Frage des Budgets“, sagt Tuffour, der gern jede Herausforderung annimmt. Doch die Inhaber verkaufen nicht nur, sondern sie kaufen auch Schuhe ab.

Hyping Trails Kapital hängt an der Wand: Rund 500 unterschiedliche Paar Schuhe werden am Dahmengraben verkauft, einige limitierte Sneaker können auch schon mal für eine vierstellige Summe den Besitzer wechseln. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Obwohl die Sneaker viel kosten, wird über den Preis nicht diskutiert. „Unsere Kunden sind immer aus einem bestimmten Grund in unserem Laden und wissen genau, was sie bei uns kaufen“, sagt Slangen. Ein vergleichbares Schuhgeschäft gibt es im Raum Aachen nicht, erst wieder in Düsseldorf, Köln oder Maastricht. Und da das Interesse an Sneakers in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, ist die Kundschaft vorhanden. Zur Klientel zählen überwiegend Menschen aus der Skater- und Rapper-Szene sowie Fashion-Interessierte.

Dass die Lage am Dahmengraben jedoch alles andere als ideal ist, wissen die Niederländer genau. Zwar habe die Stadt die Mietkosten gesenkt, doch das ändere nichts an der Tatsache, dass es kaum noch Laufkundschaft in der Straße gibt. „Das Risiko gehen wir aber gern ein, aber wir wünschen uns auch ein gewisses Entgegenkommen der Stadt. Es braucht kreative Ideen, um die Innenstadt am Laufen zu halten“, betont Slangen.