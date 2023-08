Kammerbezirk Aachen : Hunderte Lehrstellen zum Start des Ausbildungsjahres unbesetzt

Aachen Ob Kfz-Mechatroniker, Heizungsmechanikerin oder Fachkraft für Büromanagement: Wer eine Ausbildung sucht, hat gute Karten. Auch nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres.

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres am heutigen Dienstag sind noch Hunderte Lehrstellen unbesetzt. Darauf weist die Handwerkskammer Aachen hin. Demnach beginnen am 1. August knapp 1200 (überwiegend) junge Menschen im Kammerbezirk Aachen die Ausbildung in einem der 130 Ausbildungsberufe im Handwerk. Die Jobperspektiven sind nach Ansicht von Georg Stoffels, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Aachen, hervorragend: „Gerade im Klimahandwerk haben die angehenden Handwerkerinnen und Handwerker die Möglichkeit, sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen und an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken.“