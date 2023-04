Geliebtes Federvieh : Hühnerschar für Weicheier

Hier kommt Susi: Besonders zutraulich zu Menschen, aber mit einem schiefen Schnabel. So grün bleibt ein Gehege übrigens nicht, wenn Hühner die Halme ziehen. Foto: Andrea Zuleger

Interaktiv Raeren Seit dem ersten Lockdown halten wir Geflügel im Garten. Dabei kann man einiges erleben: Von Liebe, Tod und Trump-Methoden. Ein paar Eier gibt es zum Glück auch noch.

Die Sache mit dem Eau de Javel ging dann doch zu weit. Ich hatte schon so vieles gemacht, wovon ich niemals gedacht hätte, dass ich es mal tun würde: das Huhn unterm Arm festgeklemmt, die Hühnerfüße in Kamillensud baden zum Beispiel, einen Hühnerpo mit Puder einstäuben oder mit den winzigen ekligen und leider auch gefährlichen roten Vogelmilben schimpfen, barfuß bei Schnee in den Garten rennen und den Fuchs vertreiben, einen Habicht von Almas Rücken verjagen, um Susi und Bommel weinen.

Dabei hatte es harmlos angefangen: mit einem sonnigen Lockdown im Frühling und dem Gefühl, man würde die nächsten Jahre in einer ländlichen Idylle vor sich hin werkeln. Nur der Sohn hatte nichts übrig für Idyllen und gab schon vor Ankunft des Federviehs bekannt: „Glaubt nicht, dass ich mich um die kümmere.“ Man kann ihm nicht nachsagen, dass er inkonsequent wäre. Kam man ihm damit, dass er auch gern Eier mag, entgegnete er trocken: „Ich ess‘ auch die aus der Batterie.“ Die Tochter hingegen legte Listen von Hühnerrassen an, die wintertauglich, anfängerfreundlich und miteinander harmonieren sollten. Heute haben wir zwei Barnevelder, eine Bleu de Landes und ein Sussex-Huhn.

Kein Halm, nirgends!

In dem Ratgeberbuch, das ich bestellte, waren hübsche Hühner auf Grün zu sehen, sie pickten friedlich zwischen Löwenzahn herum, ähnlich den Bildern, die Sie auf dieser Seite sehen. Die Wahrheit sah dann anders aus. Eine Wiese mit Hühnern ist nur sehr kurz eine Wiese zu nennen. Das Picken eines Huhns ist so effizient wie ein Presslufthammer. Vier Hühner verwandelten ihr großzügig bemessenes Gehege in eine steppenartige Ödnis, kein Halm, nirgends. Wenn es regnete, war es schlammiger als die Metalheads beim Wacken-Festival. Die Mischung aus aufgeweichter Erde und Hühnerscheiße ergibt zudem eine Konsistenz, die in ihrem Glitsch schwierig zu übertreffen ist. Wer jemals morgens nur in Hemd und Schluppen im Hühnerstall... Wusch, pratsch! Ach, ich erspare Ihnen die Details. Aber man muss es aussprechen: Hühner stinken.

Trotzdem lieben wir sie wirklich sehr, Stunden verbrachten meine Tochter und ich damit, im nahegelegenen Waldstück Kellerasseln von Steinen zu klauben. Wir pulten Madenartiges hinter den Rinden toter Bäume hervor und freuten uns über jeden Wurm, den wir mit der Schaufel ans Licht holten. Seit ich auf der Seite der Tierschutzorganisation Peta gelesen habe, was Hühner alles können, sammele ich immer eine durch vier teilbare Menge an Würmern. Denn: „Schon Küken können von Geburt an Additions- und Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum zwischen null und fünf lösen.“ In welchem Zahlenraum ausgewachsene Hühner unterwegs sind, stand dort nicht.

Besonders Susi hatte es uns angetan. Sie kam nach Almas Abgang durch den Habicht über den Agrarmittelhändler zu uns und hatte einen schiefen Schnabel, bei dem man sich Sorgen machte, ob sie wohl genug Körner abbekäme. Der schiefe Schnabel rührte daher, dass belgische Züchter Schnabel und Flügel der Küken immer noch kürzen dürfen. Seit 2017 ist das Kürzen in Deutschland richtigerweise verboten, weshalb Susi auch das letzte Huhn war, das wir bei dem Agrarmittelhändler kauften. Durch Susis schiefen Schnabel aber konnten wir das Sozialverhalten der Tiere studieren. Hühner sind tendenziell Rassisten. Alles Andersartige und vor allem Susis „Vorbiss“ war ihnen suspekt, sie mobbten sie, ließen sie nicht ans Futter und schienen sich über sie lustig zu machen. Das Ergebnis war, dass Susi sich auf unsere Füße stellte, um Schutz zu suchen, sie wirkte überzeugt, eher Mensch als Geflügel zu sein, rannte im Garten hinter uns statt hinter ihren Artgenossen her und sprang uns manchmal regelrecht in die Arme.

Kurz nach ihrer Ankunft wurde Susi krank, vielleicht war es der Stress in der gemeinen Schar, vielleicht die warmen Tage. Es war heiß und trocken, Susi lag nur noch herum, wollte nicht picken und nicht mal mehr trinken. Wir riefen beim Hühnerzüchter an: „Einen Esslöffel Eau Javel ins Wasser, das tötet Keime. Geht es kaputt, kriegen Sie ein neues“, sagte der Mann. Eau de Javel, das in Belgien und Frankreich (leider) für quasi alles benutzt wird, ist verdünnte Chlorbleiche. Wir erinnerten uns an Donald Trump, der Corona mit Desinfektionsmittel bekämpfen wollte, sagten „Gute Idee“ zum Hühnerhändler und dachten „Man muss ja nicht jeden Quatsch mitmachen.“

Wir wollten kein neues Huhn, wir wollten Susi und saßen Stunden mit ihr im Schatten, spritzten ihr Wasser (ohne Javel) direkt in den schiefen Schnabel. Wir päppelten sie mit Maisbrei und Löwenzahn auf, während sie auf unserem Schoß saß und langsam wieder zu Kräften kam. Seltsamerweise akzeptierten die anderen Susi nach ihrer Genesung und nahmen sie in ihren Zirkel auf.

Es gehört zu den Ungerechtigkeiten des Lebens, dass manchmal, wenn gerade alles überstanden scheint, das Unheil von einer ganz anderen Seite kommt. Irgendwann im frühen Herbst sah ich die Hühner an einem Morgen in der Dämmerung im Gehege herumlaufen. Zehn Minuten später, als wir ihnen Futter bringen wollten, hatte ein Marder sie gekillt. Schnell und lautlos, im Blutrausch. Susi und Bommel lagen totgebissen im Gehege, im Stall hingen Polly und Bertha ohne zu atmen und mit verdrehten Augen quer über der Sitzstange. Als ich die beiden hochnahm und raustrug, fühlte ich jedoch, dass sich noch etwas in ihnen regte. Ich stellte sie sehr vorsichtig auf ihre Hühnerfüße, sie taumelten ein wenig, aber sie lebten.

Sie hatten sich beim Marderangriff tot gestellt und sich damit selbst gerettet. Das Erstarren hatte jedoch viel Kraft gekostet und besonders der Ältesten zugesetzt, Polly brauchte zwei Wochen, ehe sie wieder einigermaßen normale Reflexe zeigte, nicht mehr plötzlich mitten in der Bewegung vergaß, wo sie hinwollte und nicht mehr in Zeitlupe pickte.

Einen Hahn haben unsere Hennen übrigens nicht: Er wäre zu laut für die Nachbarschaft, und die Hennen kennen es nicht anders. Ein Hahn kann aber auch ganz schön auf die Nerven fallen, das weiß man nicht erst seit Caruso aus „Pettersson und Findus“. Hähne haben angeblich einen gewissen beruhigenden Effekt auf die Damen, zwischendurch aber führen sie ihre Hennen ganz schön am Schnabel herum: Der Hahn gackert dann auf eine Art, als habe er gerade etwas Extratolles zu fressen gefunden. Natürlich rennen alle Hennen hin. Dabei ist es nur ein Trick! Kennt man nicht nur aus dem Hühnerstall.

Info Wie viel Arbeit machen Hühner? Wer sich mit dem Gedanken trägt, Hühner anzuschaffen, sollte bedenken, dass man auch in Ferienzeiten jemanden braucht, der sie versorgt. Das ist zwar nicht besonders viel Arbeit, aber Hühner sind sensible Tiere, die auch mal krank werden können. Das tägliche Füttern braucht nur ein paar Minuten. Arbeitsintensiver ist das Reparieren, Reinigen und Desinfizieren des Stalls, damit man nicht zu viel Theater mit Parasiten wie der roten Vogelmilbe hat. Außerdem braucht man einen geschlossenen Stall mit einer – am besten elektrischen – Hühnerklappe und ein großes Gehege. Für fünf Hühner braucht man ein Freilauf-Gehege von etwa 25 Quadratmetern, je mehr, desto besser. Hin und wieder muss man auch eine Wurmkur verabreichen oder Impfungen über das Trinkwasser geben. Vorgeschrieben ist in Deutschland eine Impfung gegen die Newcastle-Krankheit. Auch ein Tierarzt-Besuch kann ab und an fällig werden. Die Behandlung wird nach der Nutztierverordnung abgerechnet und ist damit wesentlich preiswerter als bei Haustieren. Foto: Adobestock

Natürlich outen wir uns mit diesem Text als Weicheier, wir sind das Klischee der Corona-Hühnerhalter, die jedem Tier einen Namen geben und den Unterschied zwischen Haustier und Nutztier nicht verstanden haben. Ich kenne diese Geschichten.

Und ja, auch dieses Klischee trifft auf uns zu: Ich werde sie nicht rupfen können. Polly, Bertha, Emmi oder Kalli werden nicht als Suppenhuhn in unserem Topf landen, das ist wirklich schwierig bei Tieren mit Namen. Immerhin wissen wir heute, dass die Freundin unrecht hatte, als sie uns warnte, Hühner zu halten: „Das sind Viecher, die picken, scharren und kacken. Das war‘s!“, sagte sie. Das hat sich als falsch herausgestellt: Auch wenn ich das mit dem Rechnen irgendwie doch für ein Gerücht halte.