Interimsfeuerwache : Hoffnung für das Aachener Eismännchen

Das Eismännchen auf dem Parkplatz Siegel hat viele Fans – auch in der Kommunalpolitik. Foto: Andreas Steindl

Aachen Die Feuerwehr braucht dringend eine Übergangswache. Der Platz des Eismännchens galt als einzig möglicher Standort. Jetzt hat die Verwaltung plötzlich und unerwartet Alternativen präsentiert.

In der Diskussion um einen Standort für die dringend benötigte Interimsfeuerwache hat die Verwaltung neue Alternativen ins Spiel gebracht.

Neben dem Parkplatz Siegel, auf dem das beliebte Eismännchen steht, kommen demnach auch der Parkplatz Hangeweiher an der Hermann-Löns-Straße sowie eine Fläche an der Heidbendenstraße in Betracht. Ein fachbereichsübergreifendes Team nehme diese drei Standorte aktuell genauer ins Visier, teilte die Verwaltung jetzt im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz mit.