Leerstände in Aachen : Hoffen auf einen Goldrausch

Von wegen „alles drin“ – in vielen Ladenlokalen ist auch alles leer. Mit der Kampagne „City-Gold“ will die Stadt nun Aufbruchstimmung schaffen und neues Leben in leerstehende Geschäfte bringen. Foto: ZVA/Michael Jaspers

Aachen Nur nicht in Depression verfallen. Mit diesem Vorsatz wird die Stadt noch in diesem Monat ihre Kampagne „City-Gold“ starten, um neues Leben in leere Geschäfte zu bringen. „Wir wollen die Leerstände positiv besetzen“, kündigen die Citymanager Daniela Karow-Kluge und Kai Hennes an.