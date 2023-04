Studie der FH Aachen : Schöne Männer bekommen den besseren Deal bei „Höhle der Löwen“

Die Investoren Ralf Dümmel (l.) und Judith Williams investieren in der „Höhle der Löwen“ regelmäßig ihr Geld. Aber wer bekommt einen Deal? Foto: Frank W. Hempel / TVNOW/Plantbreak

Aachen Wissenschaftler der FH Aachen haben alle Folgen der beliebten Sendung „Höhle der Löwen“ untersucht. Ihre Studie zeigt, nach welchen Gesichtspunkten Investoren Geld an Start-Ups geben.

Sie haben eine gute Idee, sind ein mittelalter Mann und sehen gut aus? Glückwunsch! Dann stehen Ihre Chancen, Geld für Ihr Start-Up-Unternehmen zu generieren ziemlich gut. Wer nicht ganz so attraktiv ist und dann auch noch eine Frau, hat es schwerer, ausreichend Geld oder überhaupt Geld für eine Geschäftsidee zu erhalten. Jedenfalls bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Das zeigt eine Studie von Wissenschaftlern der FH Aachen gemeinsam mit der Uni Paderborn.

Für die Studie wurden alle zwölf Staffeln der Vox-Sendung untersucht, das sind 117 Episoden und rund 216 Stunden Videomaterial. Fernsehschauen hört sich zunächst einmal wenig wissenschaftlich an, aber weit gefehlt. Die „Höhle der Löwen“, bei der Gründer ihre Ideen vorstellen und von Investoren Deals und Geld angeboten bekommen, sei sehr aufschlussreich, erklären Professor Fritz Thomas und Livia Boerner von der FH Aachen. Sie haben die noch nicht veröffentlichte Studie gemeinsam mit Professor Bernd Frick von der Uni Paderborn gemacht.

„Leider ist man meistens nicht dabei, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, weil Finanzierungen hinter verschlossene Türen stattfinden“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Fritz. Die Sendung biete daher eine „einzigartige Perspektive auf die Entscheidungen und zugrundeliegende Kriterien von Investoren und Gründern“, ergänzt Boerner. Ein wahrer Schatz für die Forschung.

2021 konnten Start-Ups in Deutschland 17,4 Milliarden Euro einsammeln. Aber wer kann besonders gut oder viel Geld abgreifen? Wann finden systematische Verzerrungen statt? Das wollten die Wissenschaftler wissen.

Das vereinfachte Ergebnis: Wenn zwei Start-Ups ansonsten exakt gleich sind, haben attraktivere Menschen bessere Chancen auf einen Deal bei der „Höhle der Löwen“. „Natürlich ist Schönheit individuell, aber die Forschung zeigt, dass es eine starke Übereinstimmung darin gibt, wer als attraktiv wahrgenommen werden“, sagt Fritz. Laut einer Studie der Universität Basel gelten etwa ein breites Lächeln, große Augen und hervortretende Wangenknochen als besonders anziehend.

Eher überraschend ist eine weitere Erkenntnis. Die Investoren zeigen eine leichte Präferenz für Gründer mit Migrationshintergrund. In Anbetracht der Tatsache, dass Menschen mit nicht deutschem Namen oder Aussehen bei normalen Bewerbungsverfahren vermehrt von Rassismus berichten, scheint das ungewöhnlich.

Ist so eine in der Öffentlichkeit stattfindende Sendung also überhaupt repräsentativ? Die Tatsache, dass die Präsentationen öffentlich seien, könnten einen moderierenden Effekt darauf haben, wie sich Menschen verhalten, sagt Fritz. „Aber grundsätzlich investiert jeder dieser Investoren mit seinem oder ihrem eigenen Geld. Dementsprechend werden die Entscheidungen ausschließlich danach gefällt, ob man sein Geld lohnenswert investiert“, sagt Fritz.

Die Sendung sei nicht mit der ein oder anderen mitunter gescripteten Castingshow zu vergleichen. Im Übrigen gelte diese ernsthafte Absicht auch für die Gründer, die den Werbeeffekt einer Fernsehsendung zwar mitnehmen, aber vor allem Geld und einen Deal haben wollen.

Männer und Frauen haben zwar die gleiche Chance, einen Deal abzuschließen, berichten Boerner und Fritz. Aber auch hier besteht wie bei Gehältern ein „Gender Gap“, also eine Geschlechterlücke. Die Investoren bewerten die Start-Ups von Frauen deutlich geringer, sie erhalten also weniger Geld. „Und zwar ungefähr 30 Prozent weniger“, wie Fritz erklärt. „Es ist traurigerweise in der Größenordnung wie bei den Gehältern.“ Wie bei Gehaltsverhandlungen fordern Frauen in der Regel weniger.

„Und dann ist es natürlich so, dass Stereotype greifen: Also dass vermeintlich männliche Eigenschaften wie Aggressivität und Risikobereitschaft in Zusammenhang mit einer Firmengründung eher positiv konnotiert sind“, sagt Boerner. Das sei aber nur Spekulation, denn die Hintergründe könne die Studie nicht untersuchen. Den Effekt, dass Frauen benachteiligt werden, gebe es aber definitiv.

Sollte man also einen hübschen Kerl anheuern, wenn man Geld für sein Start-Up einsammeln möchte? „Es schadet jedenfalls nicht, wenn man sich aus einem Team den Attraktivsten oder die Attraktivste rauspickt und nach vorne stellt“, sagt Fritz. Der Wirtschaftswissenschaftler sieht aber einen potenziell viel größeren Erkenntnisgewinn für Investoren. Die Studie zeige schließlich, dass sich Investoren möglicherweise aufgrund ihrer Voreingenommenheit gute Geschäftsideen entgehen lassen.