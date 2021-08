Domspringen am 22. September : Höhenflüge unter 2G-Bedingungen

Aachen Das NetAachen-Domspringen auf dem Katschhof findet nach einjähriger Corona-Pause am 22. September wieder statt. Für Zuschauer gelten die 2G-Bedingungen.

Für Zuschauer, die wie immer freien Eintritt haben, gelten dabei die sogenannten 2G-Regeln. Live dabei sein können also alle gemäß der Coronavirus-Schutzverordnung immunisierten Personen, vorzuweisen per digitalem Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie einem Ausweisdokument. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten mit tagesaktuellem Test den Zutritt zum Katschhof. Auf dem gesamten Katschhof besteht während der Veranstaltung die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (außer am Sitzplatz). „Für uns steht die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle“, begründet Christian Okon, Geschäftsführer der gemeinsam mit der Alemannia Aachen veranstaltenden MMP Event GmbH, die Maßnahme.