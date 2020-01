Kostenpflichtiger Inhalt: „Lua Pauline“ : Jetzt droht ein Teilabriss der beliebten Hochzeitslocation

Der Abriss ist beschlossene Sache: Der rund 200 Quadratmeter große Glaspavillon neben dem historischen Forsthaus ist vor acht Jahren ohne Baugenehmigung im Paulinenwäldchen errichtet worden – illegal in einem Landschaftsschutzgebiet. Der Gastronomie „Lua Pauline“ droht das Aus. Foto: Andreas Steindl

Aachen Unzählige verliebte Paare haben sich hier das Ja-Wort gegeben und gefeiert. Doch der Betreiber des Restaurants „Lua Pauline“ hat den Glaspavillon für die Festgäste am Aachener Stadtrand in einem Landschaftsschutzgebiet vor acht Jahren illegal errichtet. Jetzt droht der Abriss. Damit steht die beliebte Hochzeitslocation am Forsthaus vor dem Aus.