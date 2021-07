Hochwasser in der Region : In Aachen stabilisiert sich die Lage

Aachen Nach den dramatischen Regenfällen am Mittwoch gibt Feuerwehr-Chef Jürgen Wolff am Donnerstagvormittag zumindest für Aachen leichte Entwarnung. „Die Lage hat sich etwas stabilisiert.“ Dennoch herrscht weiterhin ein enormes Einsatzaufkommen im gesamten Stadtgebiet.

Der Fokus liegt weiterhin in Kornelimünster. Dort ist die Inde am Mittwoch über die Ufer getreten und hat den historischen Ortskern geflutet. Zahlreiche Keller sind vollgelaufen. Teile des Ortskerns wurden am Nachmittag evakuiert. Das Inda-Gymnasium wurde als Notunterkunft hergerichtet. Die Stadt Aachen hat insgesamt 35 Menschen vorerst in drei Hotels untergebracht, wie das Presseamt am Donnerstag mitteilt.