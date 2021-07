Hochwasser in der Region : Stadt Aachen stellt 250.000 Euro Soforthilfen bereit

Aachen Nach dem Aufräumen ist die Krise nicht vorbei. Die Stadt Aachen hat deshalb einen Hilfsfonds ins Leben gerufen, um den Menschen, die unmittelbar vom Hochwasser betroffen sind, zu helfen. Auch darüber hinaus gibt es Hilfe – auch für die Nachbarkommunen.

„Wir sehen uns sehr stark in der Verantwortung, für die Region da zu sein“, sagte Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen am Dienstagnachmittag bei einer kurzfristig einberaumten Pressekonferenz im Aachener Rathaus. Die Stadtverwaltung habe deshalb alle Ressourcen mobilisiert, um die Nachbarkommunen, allen voran Stolberg und Eschweiler, zu unterstützen und Amtshilfe zu leisten. Sperrmüllfahrzeuge aus Aachen sammeln in Eschweiler das zerstörte Hab und Gut der Anwohner ein. Bauingenieure untersuchen Gebäude in Stolberg. Auch in Eupen sind städtische Ingenieure unterwegs, um Brücken zu begutachten. Es sind nur einige Beispiele dafür, wie städtische Mitarbeiter bei den Nachbarn anpacken. Neben tatkräftiger Unterstützung nimmt die Stadt jetzt auch städtische Haushaltsmittel in die Hand, um Anwohnern und Gewerbetreibenden unbürokratisch und schnell zu helfen.