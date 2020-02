Kostenpflichtiger Inhalt: Sporthalle Königshügel : Das Programm muss keinen bundesweiten Vergleich scheuen

Foto: Andreas Steindl 19 Bilder Buntes Programm bei der Hochschulsportshow.

Aachen Schon der Aufmarsch der Sportler ist vielversprechend. Wie in Zeitlupe betreten die Judoka die Bühne, dahinter kommen all die anderen in ihren bunten Kostümen. Die Hochschulsportshow am Königshügel ist auch in diesem Jahr wieder ein Feuerwerk der Höhepunkte.