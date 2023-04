Sporthallen werden abgerissen und erneuert : Hochschulsport in Aachen soll nicht leiden

Die Sporthalle am Königshügel wird abgerissen und neu gebaut. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Am Königshügel in Aachen wühlen die Bagger: Der legendäre Hallenkomplex wird abgerissen. Was bedeutet das für sportbegeisterte Studierende?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Johanna Demory

Peter Lynen, Leiter des Hochschulsportzentrums von FH Aachen und RWTH Aachen, bezeichnet den Königshügel und sein Sportangebot gern als „Herzstück der Hochschulen“. Yoga, Volleyball, das legendäre Kontakthüpfen – hier haben Tausende Studierende nicht nur was für ihre Ausdauer getan, sondern auch soziale Kontakte geknüpft, neue Freunde gefunden.

Auf dem Königshügel ist es grün. Die Gänseblümchen schieben sich aus der Erde, und es riecht nach frischem Gras. Bisher war es auch trotz des befahrenen Seffenterwegs und der nahegelegenen Bahnschienen von Aachen West ruhig. „Die Studis kamen hier hin, um sich eine Auszeit vom Lernen zu nehmen und zu entspannen“, erzählt Juliana Kirchhoff, Sportreferentin der Studierendenschaft RWTH und FH Aachen, aus dem Königshügel-Alltag.

Die Ruhe ist bald leider vorbei. Die meisten sportaktiven Studierenden haben es schon mitbekommen: Der Hallenkomplex auf dem Sportgelände Campus Mitte wird abgerissen. Die große Halle, die über der Außensportanlage schwebt, die kleine Halle und auch die Sauna müssen dem Neuen weichen. „Es ist teurer, die Halle zu renovieren als sie abzureißen und eine neue an dieselbe Stelle zu bauen“, erklärt Lynen. Die ersten Bagger wühlen schon draußen in der Erde.

Kirchhoff erzählt, was alles renovierungsbedürftig ist: „Die Halle ist aus den 1960er Jahren. Da ist schon einiges veraltet. Durch die große Fensterfront an der Südseite zieht es im Winter ordentlich rein. Die Halle ist nicht mehr gut isoliert.“

Die Anmeldezahlen der Studierenden für die Sportangebote sind enorm – allein für den Volleyballkurs haben sich nach der Coronavirus-Pandemie über 800 Menschen beworben. Auf 24 verfügbare Plätze. Gerne hätte das HSZ mehr Platz, um mehr Studierende in ihrem Sportwunsch bedienen zu können. Wäre der Abriss da nicht eine Chance? „Leider kriegen wir keinen Quadratmeter mehr“, gibt Lynen dazu an, „das Finanzministerium bewilligt keinen weiteren Platz.“ Noch dazu will sich das Chemieinstitut nebenan erweitern und beansprucht dafür einen Teil des Sportplatzes. Es wird sich einiges verändern.

Das Sportangebot soll nicht unter dem Abriss und den Umbauten leiden, das ist dem HSZ-Team wichtig. Ersatz in Form eines Interimbaus, also eines temporären Gebäudes, steht schon da. Ab dem 8. Mai soll es in Betrieb genommen werden. Sportkurse, die nicht verlegt werden können, finden hier statt. Es gibt sogar Beheizung, Strom und Duschen im Interim.

Auch im Freien gibt es Ausweichmöglichkeiten. Das HSZ setzt in diesem Semester vermehrt auf Einzelangebote, die draußen stattfinden, um die Studierenden zu bedienen. Bekannt und sehr beliebt ist beispielsweise der Lousberg-Lauf, der dieses Jahr am ersten Mittwoch im Juli stattfindet. Die Anmeldung zum RWTH-Campus-Lauf am 5. Mai läuft bereits.

An dem großen Hallenkomplex hängen viele Erinnerungen. Anfang dieses Jahres hat die Hochschulsportshow dort zum letzten Mal stattgefunden. Das HSZ-Team hat entschieden, dass etwas von der Halle erhalten bleiben soll. „Es sind die Bodenfliesen, die parkettartigen ikonischen Bodenfliesen der großen Halle“, sagt Lynen, „die wollen wir teilweise herausnehmen und gegen eine Spende an Studis und Alumni weitergeben.“ Wie genau sie es machen wollen, steht noch nicht fest.